Uomini e Donne, Raffaella Mennoia fa sperare i fan: “Ci siamo quasi”

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia fa sperare i fan con l’ultimo post pubblicato sui social: “Ci siamo quasi”; ecco cosa ha dichiarato l’autrice della trasmissione.

L’emergenza Coronavirus ha letteralmente sconvolto ogni ambito del nostro Paese e , inevitabilmente, anche le programmazioni dei nostri canali tv. Tra le trasmissioni sospese momentaneamente anche l’amatissima Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi è stato interrotto bruscamente, nonostante ci siano alcune puntate già registrate e mai andate in onda. Raffaella Mennoia, autrice della trasmissione e braccio destro di Maria De Filippi, ha parlato più volte ai telespettatori, ansiosi di sapere se e quanto potranno rivedere le storie dei protagonisti del Trono Classico e Over. Ma sul futuro di Uomini e Donne c’è sempre stato un grande punto interrogativo. Almeno fino a poco fa. Qualche ora fa, infatti, Raffaella ha pubblicato un post che fa ben sperare i tantissimi fan della trasmissione. Le parole dell’autrice lasciano intuite che il programma potrebbe tornare presto, già in estate, in una versione probabilmente ‘nuova’, adattata alle restrizioni di questo periodo. Scopriamo di più sulle ultimo post pubblicato da Raffaella sul suo Instagram.

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia fa sperare i fan: “Stiamo lavorando per voi”

Uomini e Donne potrebbe tornare presto? È quello che sperano i fan della trasmissione, dopo aver letto le ultime parole di Raffaella Mennoia. L’autrice ha pubblicato un post in cui parla proprio della seguitissima trasmissione della De Filippi. “Ci siamo quasi“, si legge nel post. A quanto pare, Raffaella e company stanno lavorando per tornare prima possibile in onda, con una versione diversa della trasmissione, adattata al momento. “Senza assembramenti, stare vicini ma lontani”, aggiunge la Mennoia. Date un’occhiata al post apparso sul suo profilo Instagram:

Un messaggio che non passa inosservato, e che fa ben sperare i fan della trasmissione. “Stiamo lavorando per voi, con la speranza di farvi un po’ di compagnia”, scrive Raffaella. Che, ad un commento di un’utente, si esprime anche sul possibile periodo di ritorno di Uomini e Donne:

Ebbene sì, a quanto pare c’è la possibilità che Uomini e Donne torni in onda proprio in estate. L’utente parla di Luglio e Agosto e la risposta della Mannoia lascia intuire che la produzione sta lavorando per tornare in onda appena possibile. Non ci resta che attendere per scoprire quando potremo rivedere, finalmente, le appassionanti storie del Trono Classico e Over. A voi mancano?