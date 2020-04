Wanda Nara saluta il GF Vip poco prima della finale: “Nessuno potrà mai dimenticarti”, ecco le parole da brividi dell’opinionista prima dell’ultima puntata del reality di Canale 5.

La finale del Grande Fratello Vip è a un passo ormai. Tra pochissimo ci sarà l’elezione del vincitore di questa quarta edizione, che è stata caratterizzata da tantissime emozioni e altrettanti colpi di scena. Liti, amori nati e amori ritrovati, amicizia, rabbia. Tantissime sono le dinamiche che si sono create all’interno della casa. Una delle protagoniste è stata senza dubbio Wanda Nara, opinionista di questa edizione accanto a Pupo. La moglie di Mauro Icardi si è fatta particolarmente apprezzare dal pubblico, oltre che per la sua incredibile bellezza e i suoi look spaziali, anche per la sua simpatia e il suo essere senza peli sulla lingua. Durante l’avventura al GF Vip ha avuto battibecchi con alcuni concorrenti, ma si è anche divertita a fare battute e domande ‘piccanti’, e soprattutto ha fatto divertire il pubblico con i suoi siparietti con Pupo e Alfonso Signorini. Da quando è cominciata l’emergenza Coronavirus, però, Wanda non ha più potuto essere presente in studio perché è rimasta in quarantena con la sua famiglia. Poco prima della finale, l’opinionista ha voluto salutare il GF Vip con un messaggio da brividi: ecco le sue parole.

GF Vip, Wanda Nara saluta poco prima della finale: “Nessuno potrà mai dimenticarti”, ecco le parole da brividi dell’opinionista

Il Grande Fratello Vip è arrivato ormai alla fine e anche Wanda Nara ha voluto salutare questa bella esperienza, che per lei purtroppo si è interrotta prima a causa dell’emergenza Coronavirus che l’ha costretta a non lasciare più Milano. L’opinionista argentina ha usato parole da brividi per ricordare questa avventura: “GF Vip 2020 nessuno potrà mai dimenticarti, me compresa”, ha detto, aggiungendo poi parole di ringraziamento nei confronti di Alfonso Signorini, Pupo, della produzione e di tutte le persone che hanno lavorato con lei, dai cameraman a tutti quelli che si sono occupati di ‘trucco e parrucco’, fino al pubblico da casa, che l’ha sostenuta in questo periodo, facendole sentire tutto il suo amore e il suo affetto.

“Ho imparato e ho conosciuto persone bellissime che porterò con me per sempre! Ci vediamo alla prossima avventura”, ha concluso Wanda, accompagnando le sue parole con un cuore. Vi piacerebbe rivederla nella prossima edizione del GF Vip?