Alice Campello ed Alvaro Morata hanno svelato il sesso del loro terzo bebé: la notizia per la giovane coppia è davvero splendida, i dettagli.

Dopo essersi conosciuti Alice Campello ed Alvaro Morata non si sono più lasciati. Non soltanto, nel 2016, sono convolati a nozze, ma da lì a poco hanno allargato la loro famiglia con l’arrivo dei due gemellini: Leonardo ed Alessandro. La coppia si ama alla follia, lo sappiamo. Lo testimoniano non a caso i numerosi e continua quadretti familiare che la giovane influencer veneziana è solita condividere sul suo profilo social ufficiale. Su Instagram, infatti, la giovane Alice è davvero molto attiva. Non perdendo mai occasione di poter interagire con i suoi sostenitori. Lo ha fatto qualche mese fa. Quando, inaspettatamente, ha svelato di essere incinta del terzo figlio. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Sapete perché? La coppia ha saputo del sesso del bebé. E non ha potuto fare a meno di condividere questa splendida notizia con tutti i loro fan. È in arrivo, quindi, un maschietto o una femminuccia in casa Morata – Campello? Scopriamolo insieme.

Alice Campello e Morata svelano il sesso del loro terzo bebé

Seppure giovanissimi, Alice Campello ed Alvaro Morata sono innamoratissimi. I due, come dicevamo precedentemente, sono convolati a nozze nel 2016. E, da quel momento, hanno messo su una famiglia davvero splendida. Non soltanto, due anni fa, sono nati i loro gioielli Alessandro e Leonardo, ma molto presto ci sarà un nuovo fagottino a rendere ancora più splendida la loro vita matrimoniale. Era, infatti, il 27 Febbraio scorso quando la giovane influencer veneziana, sul suo canale social ufficiale, ha svelato di essere incinta per la terza volta. Pochissime ore fa, invece, la coppia non ha potuto fare a meno di rendere pubblico il sesso del bebé. Sono trascorsi, quindi, tre mesi dall’inizio della gravidanza. E, finalmente, Alice ed Alvaro possono scoprire se sarà un maschietto o una femminuccia. Siete curiosi di saperlo? Vi sveliamo ogni minimo dettaglio.

Con questa frase a corredo di uno splendido quadretto familiare, Alice Campello ha annunciato di essere in attesa di un terzo maschietto. Per la gioia di tutti loro, ma senza alcun dubbio soprattutto del papà, in casa Morata – Campello è in arrivo un altro fiocco azzurro. Anche se, come la stessa influencer ammette: ‘Continua alla ricerca della piccola principessa’.

Quando Alice ha pubblicato le prime chat con Alvaro

È stato, sin da subito, un vero e proprio colpo di fulmine quello tra Alice ed Alvaro. Lo si deduce chiaramente dalle prime conversazioni che, qualche mese fa, la giovane influence ha voluto rendere note sul suo canale ufficiale.