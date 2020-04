Andrea Mainardi, le prime parole dopo la morte del padre: “Hai sofferto tantissimo”, messaggio da brividi dello chef, protagonista della terza edizione del Grande Fratello Vip.

E’ di circa una decina di giorni fa la notizia della morte del papà di Andrea Mainardi, lo chef e conduttore televisivo, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip. A dare il triste annuncio era stata Antonella Clerici, che ha lavorato per tanto tempo accanto a Mainardi a La Prova del Cuoco. Con un commovente post sui social la conduttrice ha voluto far sentire tutto il suo affetto e la sua vicinanza ad Andrea, che ha preferito invece rimanere in silenzio. Almeno fino a poco fa, quando ha pubblicato un post carico di emozione e dolore, nel quale ha ricordato suo padre, ripercorrendo il rapporto che aveva con lui e soprattutto la sua terribile malattia: ecco il messaggio da brividi che lo chef ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Andrea Mainardi, ecco le prime parole dopo la morte del padre: post da brividi dell’ex concorrente del GF Vip

Il pubblico conosce benissimo Andrea Mainardi, oltre che per la sua carriera televisiva da chef a ‘La Prova del Cuoco’, anche per la sua partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello Vip, dove si è piazzato addirittura secondo, alle spalle del vincitore Walter Nudo e un gradino sopra la terza classificata Silvia Provvedi. Lo chef si è fatto molto apprezzare per la sua spontaneità e genuinità. E proprio con i suoi tantissimi fan Andrea ha voluto condividere poco fa anche un grande dolore, ovvero la perdita del suo papà. Già quando era al Grande Fratello Vip, Mainardi aveva parlato della malattia di suo padre e oggi, a circa dieci giorni dalla sua morte, lo chef ha pubblicato le sue prime parole sui social, un messaggio carico di dolore e amore. “Tra noi c’è sempre stato un rapporto tra uomini, quell’educazione di una volta, un po’ ‘fredda’, rigorosa”, scrive Mainardi, che sottolinea poi la grande dedizione di suo padre per lui e sua mamma, ai quali non ha fatto mai mancare nulla. “Eri malato da tanto e hai sofferto tantissimo. Ti avevano dato sei mesi e invece hai resistito quattro anni. Ero pronto ma in verità non lo ero e non lo sono”, continua l’emozionante post.

Tra i vari ricordi che lo legano al padre, Andrea ha riportato anche un episodio che risale a quando è uscito dal GF Vip e ha avuto finalmente il coraggio di abbracciare e dire ‘ti voglio bene’ a suo padre. “Sei e sarai sempre dentro di me”, conclude poi Mainardi, che con il suo post ha emozionato e commosso i suoi tantissimi fan.