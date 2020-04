Ballando con le Stelle 2020, quando va in onda: parla Milly Carlucci

Quando va in onda Ballando con le Stelle 2020? Milly Carlucci cerca di far chiarezza in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi

Ballando con le stelle è un programma televisivo in onda dal 2005 su Rai 1 in prima serata, condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli. Il programma è l’adattamento italiano del talent show Strictly Come Dancing, format britannico della BBC. Il programma non è andato in onda nel 2008 e nel 2015. Anche quest’anno, il programma della Carlucci rischia di non andare in onda. L’emergenza Coronavirus, infatti, ha stravolto anche i palinsesti televisivi. Alcuni programmi stanno andando in onda senza pubblico in studio, mentre altri sono stati sospesi. Tra questi ultimi è rientrato anche lo show di Rai Uno. Sulla nuova edizione regna ancora un gran silenzio, ma la Carlucci, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha cercato di fare chiarezza.

Ballando con le Stelle 2020: quando va in onda?

Quando va in onda il programma di Milly Carlucci? È la domanda che si stanno ponendo milioni e milioni di telespettatori. Quest’anno, per via del Coronavirus, è saltata anche la rivalità storica tra la Carlucci e Maria De Filippi. Il programma sarebbe dovuto ripartire in autunno, ma la conduttrice, nell’intervista al settimanale Oggi, ha smentito: “Ne stiamo parlando con il direttore di Rai 1 Coletta, per ora non posso comunicare una data certa. La nostra intenzione è tornare in questa stagione, non rimandare all’autunno”. La produzione, dunque, sta studiando un modo per ritornare presto in onda: “Non ci sarà il pubblico e studieremo coreografie che permettono di mantenere la distanza sociale”.

La conduttrice ha confessato di sentire la mancanza delle polemiche banali sorte in questi anni nel suo programma, delle liti con la giuria e soprattutto degli zero di Mariotto. Tutto questo, però, potrebbe tornare presto su Rai Uno. Il programma avrà una veste fatta su misura ma si sta preparando a tornare regolarmente in onda.