Chi è Giampiero De Concilio, attore rivelazione della prossima serie tv con Elena Sofia Ricci: età, carriera e vita privata del ragazzo

Giampiero De Concilio è uno dei giovani attori emergenti del territorio partenopeo. Nonostante la giovane età e i pochi lavori cinematografici, Giampiero può vantare di aver affiancato attori di grande calibro e di aver vinto anche dei premi. Insomma, un ragazzo tutto da scoprire e che di questo passo nei prossimi anni farà molto parlare di sé. Giovanissimo, bello e molto riservato, Giampiero De Concilio sta sotto i riflettori solamente per recitare, come lo dimostrano anche i suoi account social, decisamente molto semplici e riservati. Ma cerchiamo di capire qualcosa in più su questo ragazzo che si prospetta essere una vera rivelazione. Scopriamo insieme la sua età, la sua carriera cinematografica e la sua vita privata.

Chi è Giampiero De Concilio: età, carriera e vita privata dell’attore

Giampiero De Concilio nasce a Napoli nel 1999. Il suo interesse per la recitazione inizia durante gli studi liceali. Le prime esperienze sul piccolo schermo avvengono in “Che Dio ci aiuti” con Elena Sofia Ricci e “Mia moglie, mia figlia e due bebè”. Un’altra grande passione di Giampiero è certamente il teatro, dove ha portato in scena spettacoli come: Smiley, Patroclo, Achille e infine La Paranza dei Bambini di Saviano, con la compagnia del Nuovo Teatro Sanità. Il suo esordio cinematografico avviene nel 2019 con “Un giorno all’improvviso”, per cui riceve una carrellata di premi: Bimbi Belli, Premio Migliore Attore; Festival delle Cerase, Premio Attore Rivelazione; Inventa un Film, Premio Migliore Attore; Nastro d’Argento, Premio “Guglielmo Biraghi” Giovane Rivelazione dell’Anno; Premio Kineo “Diamanti al Cinema Italiano”, Premio Giovani Rivelazioni; Premio Monty Banks, Menzione Speciale; Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Nuovo Imaie Talent Award. Per quanto riguarda la sua vita privata non si conosce quasi nulla, ma potete seguirlo sul suo profilo Instagram ufficiale. Prossimamente lavorerà di nuovo al fianco di Elena Sofia Ricci in ‘Vivi e lascia vivere’, serie tv di Rai uno, in cui interpreterà il figlio della protagonista, Laura Ruggero.

‘Vivi e lascia vivere’, trama della serie tv in onda dal 23 aprile su Rai Uno

Laura Ruggero è una donna di mezza età alle prese con la gestione del nucleo familiare. Laura ha tre figli, ma sono le due figlie Giada e Nina a darle filo da torcere. La donna ha sempre lavorato come cuoca ed è stata abituata sin da subito all’assenza del marito da casa, a causa del suo lavoro sulle navi da crociera. La loro è una famiglia piena di segreti e di misteri irrisolti, come l’incidente in cui il marito di Laura perderà la vita. Renato, infatti, muore in circostanze misteriose sull’isola di Tenerife, durante un soggiorno di lavoro. Da qui la donna decide di prendere la sua vita in mano e riscattarsi dalle tante delusioni…