Emma Marrone è stata la destinataria di alcune parole davvero splendide e ad avergliele dedicate è stato proprio lui: ecco di chi si tratta.

Il successo di Emma Marrone, lo sappiamo, è davvero indiscusso. Da quando il suo percorso ad Amici è terminato, la cantante salentina ha riscosso un seguito davvero clamoroso. Non soltanto, spesso e volentieri, i suoi singoli sono in vetta alle classifiche musicali e i tutti i suoi tour si rivelano sempre sold-out, ma anche l’affetto che il pubblico italiano nutre nei suoi confronti è più che smisurato. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, è stata la destinataria di parole davvero splendide da parte di un personaggio televisivo per nulla sconosciuto. La dedica, pensate, è arrivata direttamente dal canale social ufficiale di lui. E, in un batter baleno, ha ricevuto un consenso assoluto da parte di tutti i sostenitori della cantante. Ma di chi parliamo? E, soprattutto, quali sono queste parole che hanno fatto breccia nel cuore di tutti? Ecco i dettagli.

Emma Marrone, splendide parole su Instagram proprio da parte sua

Non sappiamo cosa sia realmente successo tra di loro. Fatto sta che, terminata la diretta, Rudy Zerbi ha voluto dedicare delle parole davvero splendide per la bella Emma Marrone. Come dicevamo precedentemente, sul suo canale social ufficiale, il professore di canto di Amici 19 ha scritto delle parole più che incredibili per la giovane salentina. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

‘Che donna meravigliosa che sei Emma, mi hai fatto commuovere in diretta Instagram. Proprio io che ho un cuore di pietra’, scrive Rudy Zerbi a corredo di uno scatto che li ritrae insieme durante una diretta social. Insomma, delle parole, da come si può chiaramente intendere, davvero speciali. E che, tra l’altro, sono state condivise da tantissimi altri sostenitori. In un batter baleno, il post del buon Zerbi è stato ‘bombardato’ di commenti più che positivi per lui e, soprattutto, per la bella Marrone.

Il battibecco in diretta ad Amici 19

Hanno entrambi dei caratteri molto forti, Rudy Zerbi ed Emma Marrone. È proprio per questo motivo che, durante una puntata speciale del sabato di Amici 19, tra di loro c’è stato un piccolo battibecco. Nulla di grave, ovviamente. Diciamo un leggero scambio di impressioni.