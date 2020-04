Fede dedica una canzone a Paola Di Benedetto: di cosa parla?

Paola Di Benedetto trionfa al Gf Vip, ma l’attende una sorpresa più grande: Fede le ha dedicato una canzone. Di cosa parla?

Paola Di Benedetto ha vinto questa edizione del Grande Fratello Vip: tutti contenti per lei, in primis il suo ‘Fede’ che, appena ricevuta la notizia dalla tv, ha scritto un post su Instagram per lei. “Sei la mia vincitrice”, queste le parole del cantante. Ma non si è fermato a questo. No, evidentemente in questo tempo ha riflettuto parecchio sul loro amore e su quanto sia importante Paola per lui. Ed ecco che spunta fuori con una canzone. Proprio così, versi e musica per la ex Madre Natura di Ciao Darwin. Una sorpresa non da poco!

Fede dedica una canzone a Paola Di Benedetto

Un gioiello, una cena romantica, un mazzo di rose: tutto quello che ci si può aspettare da un uomo? Beh, no. Talvolta, c’è chi riesce veramente a superarsi. Si sarà sentita fortunata un bel po’ la vincitrice del Gf Vip quando ha trovato questa sorpresa per lei da parte della sua dolce metà. I due sono fanno coppia fissa da un po’ ormai nonostante un periodo di lontananza. Fede e Paola, adesso, sono più innamorati che mai. Il cantante l’ha aspettata guardandola ogni volta in televisione. E… possiamo solo immaginare quanto sia stato difficile in un momento come questo, in piena emergenza Coronavirus.

Non è la prima volta che Paola riceve una sorpresa del genere da parte di Federico. Era già capitato quando decise di riconquistarla dopo un momento di crisi. La canzone è stata postata dal cantante stesso sulla sua pagina Instagram. Di cosa parla questa canzone? Beh, della lontananza. Della mancanza che molto probabilmente l’ha afflitto in questo periodo. Infatti, sentiamo tra le note le parole “E ti ho aspettata per tanto tempo, da ieri fino ad adesso e la tua voce un po’ la sento anche quando mi addormento”. Insomma, un gesto davvero molto romantico. Un motivo in più per amarlo. Questo Gf Vip ha riunito tante coppie. La lontananza è servita e non poco. Anche Sossio Aruta, proprio durante la finale, ha detto in diretta che vuole sposare Ursula. Un Gf Vip tanto discusso, quanto romantico e sentimentale, non trovate?