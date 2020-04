Salvo Veneziano si è lasciato andare ad un duro sfogo contro Paola Di Benedetto, vincitrice del GF VIP 4: ecco le sue parole

Ieri sera è andata in onda la finale della quarta edizione del Grande Fratello Vip. L’edizione resterà sicuramente nella storia del reality show. Gli inquilini della casa più spiata d’Italia hanno dovuto fare i conti con l’emergenza Coronavirus, che nel frattempo, all’esterno delle mura di Cinecittà, si abbatteva su tutto il paese. Per la prima volta nella storia del reality, le notizie del mondo esterno sono entrate tra le mura casalinghe. Il conduttore Alfonso Signorini ha tenuto sempre in contante aggiornamento i concorrenti del Grande Fratello Vip e qualcuno è stato addirittura costretto ad abbandonare il gioco. Sul podio sono arrivati Sossio Aruta, Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto. Medaglia d’oro all’ex Madre Natura, che ha deciso di devolvere l’intero montepremi di centomila euro in beneficenza per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Una vittoria inaspettata, dato che i pronostici davano in vantaggio il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Una vittoria che ha reso felici molti fan, ma ha anche fatto arrabbiare qualcuno.

GF VIP 4, duro sfogo di Salvo Veneziano contro Paola Di Benedetto

La vittoria di Paola Di Benedetto ha lasciato l’amaro in bocca a Salvo Veneziano, concorrente squalificato pochi giorni dopo l’inizio del reality show. L’ex gieffino si è sfogato sul suo account Instagram, scrivendo: “Era normale che vincesse lei, ha un milione e settecentomila follower su Instagram. Il fidanzato si è portato tutte le sue fan per votarla“. Secondo Veneziano, dunque, la Di Benedetto sarebbe stata favorita dal televoto avvenuto attraverso i social: “Per come la vedo io, quando c’è un reality bisogna votare alla vecchia maniera. Lì si capisce veramente il vincitore“. L’ex highlander del Grande Fratello Vip 4 poi affonda il colpo: “Una persona non può vincere perchè ha più follower. È inconcepibile“.

Anche gli anni passati, però, il televoto è avvenuto attraverso i social e non ha vinto il reality show il concorrente con più follower su Instagram. Basti pensare che Andrea Damante e Giulia De Lellis, personaggi amatissimi sul web, non sono arrivati nemmeno sul podio. Paola Di Benedetto ha vinto grazie alla sua sincerità, alla sua trasparenza e alla sua bontà. I suoi valori sono arrivati al pubblico, che l’ha preferita (anche se di poco) a Paolo Ciavarro. Il gesto di donare l’intero montepremi in beneficenza ha confermato quanto di buono avevamo visto in lei. Non possiamo che augurarle una carriera lunga e prospera.