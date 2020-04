Subito dopo la puntata del GF Vip, Fede ha scritto un emozionante messaggio per la vittoria della sua Paola Di Benedetto.

Siamo giunti al giro di boa. Dopo tre mesi esatti dal suo inizio, il Grande Fratello Vip è giunto al termine con una vincitrice davvero d’eccezione: Paola Di Benedetto. Dopo numerose sfide al televoto e il ‘duello’ finale con Paolo Ciavarro, l’ex Madre Natura di Ciao Dawrin è riuscita a conquistare la finale. La sua vittoria, ammettiamolo, è stata più che meritata. Spesso e volentieri, infatti, la fidanzata Federico Rossi ha ampiamente dimostrato la sua maturità nonostante la giovane età. E lo ha continuato a dimostrare anche dopo la sua vittoria. Quando, appena appreso il verdetto, Paola ha ammesso di voler donare tutto il montepremi finali in beneficenza. Delle parole, quindi, che rendono tutta la sua famiglia e il suo compagno più che orgogliosi di lei. Ed è proprio per questo motivo che, subito dopo la puntata, il cantante di Benji e Fede ha voluto scriverle un messaggio da brividi. Siete curiosi di sapere cosa ha scritto? Vi sveleremo ogni cosa!

Paola Di Benedetto, il messaggio di Federico dopo la sua vittoria al GF Vip

Si amano davvero alla follia, Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Nonostante un periodo di separazione vissuta l’estate scorsa, i due sono ritornati insieme più innamorati che mai. Non soltanto lo testimoniano le numerose parole di amore e di affetto che, in tutto il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip, l’ex Madre Natura ha rivolto per il suo compagno, ma anche per la splendida sorpresa che, in occasione della finale, il cantante di Benji e Fede ha fatto per Paola. In questi lunghi tre mesi, il giovane Rossi non è stato affatto con le mani in mano. Piuttosto, ha scritto e composto una canzone completamente dedicata alla Di Benedetto. Che lei ha potuto ascoltare soltanto durante l’ultima puntata del reality. Ma le sorprese per Paola non sono affatto terminate qui. Perché, oltre ai diversi commenti positivi di tutto il popolo web comparsi sul profilo social del programma subito dopo la puntata, anche Federico ha voluto scriverle un messaggio per la sua vittoria.

Poche parole, da come si può chiaramente vedere dal messaggio riproposto in alto, ma con un significato davvero pazzesco. Com’è giusto che sia, Federico è davvero contento che la sua fidanzata Paola abbia trionfato in quest’edizione. In effetti, non si può dire affatto nulla in contrario. La vittoria della giovane Di Benedetto è più che meritata. Complimenti!