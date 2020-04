Gf Vip, Paola Di Benedetto vincitrice: “Tutto il montepremi in beneficenza”

Paola Di Benedetto è la vincitrice del Gf Vip: l’influencer ed ex Madre Natura ha deciso di donare l’intero montepremi in beneficenza a favore della Protezione Civile italiana

E’ stato un Grande Fratello Vip ‘fuori dalla norma’. Sì, bisogna ammetterlo: l’emergenza Coronavirus ha reso tutto molto più difficile, sia per i concorrenti che per il conduttore, Alfonso Signorini, che lo ha ammesso chiaramente in un’intervista. La vincitrice di questa edizione è Paola Di Benedetto. Una ragazza che ha dimostrato di essere coerente, bella dentro e fuori. Una vittoria meritata e forse anche un po’ inaspettata. Al secondo posto Paolo Ciavarro, che arriva alla finalissima con lei. Terzo posto per Sossio Aruta, arrivato nel programma a giochi già iniziati. Ma ciò che ancor di più lascia spiazzati tutti è la reazione di Paola alla comunicazione di Signorini.

Paola Di Benedetto vince il Gf Vip: “Tutto in beneficenza”

L’infleuncer ed ex Madre Natura per Ciao Darwin ha battuto Paolo Ciavarro con il 56% delle preferenze al televoto. Al termine, quando Signorini ha comunicato il vincitore, Paola Di Benedetto ha dichiarato di voler donare l’intera somma del montepremi (100’000 euro) in beneficenza. Una serata ricca di colpi di scena. Con Antonella Elia che prima sembrava dover essere eliminata, poi al televoto con Denver è tornata in gioco. Ha trascinato con sé al televoto l’amico Sossio Aruta e lì, per scelta del pubblico (che ha votato in numeri altissimi) ha dovuto lasciare il gioco. Un trionfo assoluto, comunque, per Paola Di Benedetto che al televoto ha battuto anche Patrick Ray Pugliese, personaggio molto amato dal pubblico e tra i potenziali vincitori del reality.

Le reazioni social

La serata inizia più che bene per Paola che su Twitter, ancor prima di andare in onda, è stata adocchiata da diversi utenti per l’abito che stava indossando. Pioggia di complimenti per il suo look. Serata che poi finisce nel migliore dei modi per il primo posto conquistato ed un gesto da applausi: intero montepremi in beneficenza a favore della Protezione Civile italiana.

Il suo fidanzato la celebra così, con un post su Instagram con tanto di cuoricini e il ‘ti amo’ finale. Lo screen al televisore mentre piange dall’emozione racconta un po’ tutte le sensazione che la bella Paola stava provando in quel momento. Federico Rossi l’ha sostenuta tantissimo per tutta la serata anche con diverse storie Instagram ed ha esultato insieme a lei, sempre via social, quando è stata proclamata vincitrice.