Anche durante la finale del GF Vip sono volate delle vere e proprie scintille tra due ex concorrenti del reality: di chi parliamo.

La puntata finale del Grande Fratello Vip, come immaginavamo, ci ha regalato delle emozioni davvero incredibili. Durante l’appuntamento dell’8 Aprile del famoso reality di Canale 5, infatti, abbiamo assistito a numerosi ed incredibili colpo di scena. Non soltanto per la proclamazione della trionfatrice di questa quarta edizione, ma anche per tutte le fantastiche sorprese che ciascuno dei sei concorrenti rimasti in gara ha ricevuto. A partire, quindi, da Sossio Aruta. Fino alla canzone scritta e dedicata per Paola Di Benedetto dal suo fidanzato Federico Rossi. Certo, i litigi non sono affatto mancati. Questa è stata, senza alcun dubbio, una delle edizioni più movimentate. Ed è per questo motivo che le scintille non potevano affatto mancare nemmeno all’ultima puntata. Dopo lo scontro tra Antonio Zequila e l’ex cavaliere di Uomini e Donne, c’è stata un’ulteriore lite all’interno dello studio televisivo.

GF Vip, volano scintille in studio durante la finale: cos’è successo

Le sfide al televoto proposte durante la finale del Grande Fratello Vip sono state davvero numerose. A partire, quindi, dal nome dell’eliminato, fino alla proclamazione della vincitrice di questa quarta edizione, si sono aperti e chiusi televoti spesso e volentieri. Come raccontato in un nostro recente articolo, la prima ad essere eliminata dal gioco è stata Antonella Elia. Dopo essere stata proclamata finalista subito dopo aver vinto il ballottaggio con Andrea Denver, l’opinionista di Piero Chiambretti ha abbandonato la casa definitivamente, perdendo la possibilità di aspirare al montepremi finale. Entrata nello studio televisivo di Cinecittà, però, la giovane Elia è stata protagonista di un acceso botta e risposta con Licia Nunez. Pensate, tra le due ex concorrenti sono volate delle vere e proprie scintille.

Dopo aver mostrato un video che racchiudeva alla grande il suo percorso all’interno della casa, Antonella Elia si è confrontata con Antonio Zequila e Licia Nunez, entrambi presenti a Cinecittà. Se da una parte l’attore salernitano non ha affatto nascosto la sua contentezza per l’eliminazione di Antonella, l’attrice de Le Tre Rose di Eva non ha perso occasione di poter esprimere la sua opinione. È proprio per questo motivo che, ad un certo punto della discussione, la Elia ha esclamato: ‘Guarda Licia che mi alzo e ti strappo i capelli’.