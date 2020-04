Giulia De Lellis ed Andrea Damante parleranno sabato pomeriggio a Verissimo Le Storie: appuntamento imperdibile con i due influencer

Andrea Damante e Giulia De Lellis costituiscono la coppia del momento, tanto acclamata e tanto adorata dai fan, sono anni che il team dei Demellis li segue e non ha mai smesso neanche per un attimo di sperare in un ritorno di fiamma. Tanti sono stati i dispiaceri per la coppia e dopo i primi anni di amore idilliaco i due si sono separati in modo non troppo piacevole, ma allora le motivazioni rimasero un mistero. Dopo la loro storia d’amore, entrambi hanno frequentato altre persone e la De Lellis ha avuto una storia molto importante, con Andrea Iannone. I due nonostante sembrassero decisamente affiatati e uniti, si sono separati per incongruenze caratteriali, probabilmente, visto che nessuno dei due ha voluto dare spiegazioni più dettagliate. Fatto sta che da tempo si vociferava un riavvicinamento tra la bella Giulia e il dj Veronese. Sul web sono impazzate le teorie più disparate, nonostante i diretti interessati non abbiano né smentito, né confermato. Hanno solamente lasciato una serie di indizi che i fan non si sono certamente fatti scappare.

Pare proprio che tutti gli indizi portassero a pensare che i due stessero trascorrendo questa quarantena insieme a Pomezia, non soli, ma con degli amici. Inutile dirvi che i fan della coppia sono letteralmente impazziti e spesso turante le dirette Instagram chiedono aggiornamenti sulla loro love story. Attaccati da molti, i due probabilmente stanno provando a ricucire un rapporto che tempo fa aveva fatto soffrire l’influencer, come testimonia anche il libro che ha scritto qualche mese fa. Sebbene nessuno dei due parli apertamente di questo presunto riavvicinamento, il settimanale ‘Chi’, ha paparazzato i due ragazzi mentre scendevano dall’auto dopo essere stati a fare la spesa. Pare dunque che i followers della coppia ci abbiano visto giusto e i due stiano trascorrendo la quarantena insieme.

Forse qualcosa in più lo scopriremo domani quando i due ragazzi parleranno a ‘Verissimo – Le Storie’. Sul sito ufficiale del programma, sono stati, infatti, annunciati due video messaggi, da parte di Andrea Damante e Giulia De Lellis. Non ci resta quindi che aspettare per sapere se i due ragazzi appariranno in un unico video, mostrandosi insieme, oppure no. Oppure potrebbero apparire comunque separati e parlare di quanto sta accadendo nelle loro vite. Queste sono tutte supposizione e per sapere con certezza cosa diranno i due ragazzi, non possiamo fare altro che aspettare la puntata di sabato pomeriggio di Verissimo.