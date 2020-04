Qualche ora fa, è stato chiesto a Giulia De Lellis se si possono amare due persone contemporaneamente: la sua risposta spiazza tutti.

Giulia De Lellis, lo sappiamo, è sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale. Con i suoi sostenitori Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con loro. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, in tarda notte, ha voluto dedicare un po’ di tempo ai suoi fan. Con le classiche domande e risposte previste da Instagram, l’influencer romana ha risposto a tutte le curiosità di alcuni dei suoi followers. Ed, in particolare, ad una. Un utente Instagram, infatti, le ha chiesto se fosse mai possibile amare due persone contemporaneamente. Ecco, secondo voi è possibile? Iniziateci a pensare! Nel frattempo, noi vi riproponiamo la risposta di Giulia che ha spiazzato davvero tutti.

Giulia De Lellis, ‘si possono amare due persone?’: la risposta

Non si è mai nascosta dietro un dito, Giulia De Lellis. Sin dalla sua prima apparizione a Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice si è lasciata apprezzare e conoscere per il suo forte carattere. Sempre con la risposta pronta e con il sorriso sulle labbra, l’influencer romana continua a riscuotere un successo davvero assoluto. Soprattutto, su Instagram. Sul suo canale social ufficiale, Giulia è sempre molto attiva. Non perdendo mai occasione di poter interagire con i suoi fan. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando ha risposto ad una domanda ‘particolare’ di uno dei suoi sostenitori.

‘Si possono amare due persone contemporaneamente?’, recita questa domanda social posta a Giulia De Lellis sul suo canale social ufficiale. Una domanda, quindi, davvero ‘particolare’. Alla quale, da come si può chiaramente vedere, l’influencer romana ha dato una risposta che ha spiazza davvero. ‘Forse un po’. Per me si può tutto. Però, prima o poi, una vincerà sull’altra’, queste le parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a questa domanda. Secondo voi, invece, è possibile?

Il ritorno di fiamma con Andrea Damante

In questo ultimo periodo, lo sappiamo, Giulia De Lellis ha tutti i riflettori puntati addosso. Dopo la fine della sua storia d’amore con Andrea Iannone, l’influencer romana è ritornata a fare coppia fissa con Andrea Damante. Ebbene si. È trascorso più di un anno da quando, dopo aver scoperto diversi tradimenti del deejay veronese, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di lasciarlo. Iniziando a vivere, così, la sua vita. Qualcosa, però, deve essere cambiato in lei in tutto questo tempo. Perché, a quanto pare, sembrerebbe che la romana abbia deciso di perdonare il suo ex fidanzato Andrea. Una notizia davvero fantastica, quindi, per tutti i loro sostenitori. Che, sin dal primo momento, hanno creduto nella loro storia d’amore.