Chi è Raffaele Esposito, l’attore che interpreta Marco Sardoni in Doc – Nelle Tue Mani.

Va in onda questa sera una nuova puntata della fiction con Luca Argentero, Doc – Nelle Tue Mani, che ha letteralmente incollato allo schermo milioni di telespettatori. Oltre al protagonista, Andrea Fanti interpretato appunto da Argentero. Il cast è ricco di nomi molto interessanti, come Raffaele Esposito che interpreta Marco Sardoni il collega del protagonista con cui avverrà un duro scontro proprio nella sesta puntata, il secondo episodio che andrà in onda questa sera.

Chi è Raffaele Esposito

Ma chi è Raffaele Esposito, l’attore che nella fiction Doc-Nelle Tue Mani interpreta Marco Sardoni? Raffaele è un attore di teatro e di televisione, lombardo, che è diventato famoso al pubblico italiano per aver recitato nella fiction de Il Commissario Montalbano in alcune puntate, ma soprattutto per aver preso parte al film 18 Regali, di Francesco Amato. Ma lo abbiamo visto anche nella fiction Che Dio ci aiuti nei panni di Andrea Giolitta e anche a Un passo dal cielo.

Il ruolo di Marco Sardoni in Doc-Nelle Tue Mani

Il suo ruolo di Marco Sardoni nella fiction Doc-Nelle Tue Mani è piuttosto importante perché c’è stato uno scandalo che riguarda proprio lui. Poco prima di essere colpito infatti Andrea Fanti scopre questo episodio: un medico ha falsificato un documento per nascondere la reale causa della morte di un suo paziente. Andrea scopre così che quello di Marco Sardoni, che pensava fosse un errore umano, in realtà non è così. Fanti però dopo l’incidente, come sappiamo, dimentica tutto e proprio Marco sarà nominato primario al suo posto.

Anticipazioni Doc-Nelle Tue Mani

Le anticipazioni delle due puntate che vedremo questa sera di Doc-Nelle Tue Mani ci dicono che il quinto episodio vedrà un paziente volere solo le cure del dottor Fanti, non sapendo però le sue reali condizioni. Giulia lo chiama in ogni caso in reparto, ma Andrea farà un errore che lo metterà in imbarazzo davanti ai suoi specializzandi.

Il sesto episodio invece è quello che avrà al centro proprio Marco Sardoni perché con un flashback torniamo ai 10 anni prima. Ossia prima della sparatoria. C’è però uno scontro con il collega, Marco per via di questa importante scoperta e la vita del dottor Fanti sarà messa a dura prova.