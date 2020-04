GF Vip, Paola Di Benedetto è la vincitrice di questa quarta edizione del reality di Canale 5, ma sapete cosa è successo subito dopo la puntata?

Paola Di Benedetto è la vincitrice di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. Ebbene si. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin, dopo tre mesi esatti dall’entrata nella casa di Cinecittà, ne è uscita da trionfatrice. Un percorso della giovane Paola è stato davvero spettacolare, c’è da ammetterlo. Mai con una parola fuori posto e sempre attenta e più che giusta in tutti i suoi interventi, Paola è riuscita ad entrare nel cuore di tutti gli italiani. Certo, lo ha fatto anche qualche anno fa. Quando, per la prima volta in assoluto, si è fatta ammirare in tutta la sua bellezza come ‘colei che tutto muove’. Ma è soltanto grazie al GF che abbiamo potuto conoscerla ed apprezzarla ancora di più soprattutto per il suo carattere. La sua vittoria, ammettiamolo, è stata più che meritata. È proprio per questo motivo che, subito dopo la sua puntata e, quindi, la proclamazione, è successa una cosa davvero speciale per lei. Scopriamo insieme di che si tratta.

Paola Di Benedetto trionfa al GF Vip: cos’è accaduto dopo la puntata

Una vittoria più che meritata quella di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip, non c’è nient’altro da dire. Entrata nella casa l’8 Gennaio scorso, l’ex Madre Natura è stata una delle protagoniste indiscusse di questa quarta edizione del reality di Canale 5. Seppure davvero molto giovane, la fidanzata di Federico Rossi è riuscita a dimostrare di essere molto matura. È proprio per questo motivo che, a fine percorso, tutto il pubblico italiano ha voluto premiarla con una bella vittoria. Ma le sorprese non sono affatto terminate qui. Nient’affatto! Perché, subito dopo la puntata, Paola ha ricevuto un’altra splendida notizia. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme!

Pensate, questi ne sono soltanto alcuni dei commenti che sono giunti appena saputa la vittoria di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip. Subito dopo la puntata e, quindi, la proclamazione della vincitrice di quest’anno, il popolo web si è completamente riversato sotto il post social ufficiale del programma per esprimere il loro entusiasmo e la loro gioia per questa vittoria più che meritata di Paola.

La splendida sorpresa di Fede durante la finale

Nonostante un periodo di lontananza che la stessa Paola Di Benedetto ha definito il ‘periodo più brutto della sua vita’, l’ex Madre Natura e Federico Rossi sono ritornati insieme. Durante il suo percorso all’interno della casa del GF, la giovane ne ha parlato tantissime volte di lui. Tanto che, durante la finale, ha ricevuto una sorpresa davvero splendido. La voce di Bneji e Fede ha scritto e dedicato alla bella Paola una canzone davvero mostruosa.

