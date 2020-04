Simona Ventura trova un paparazzo sotto casa e riprende l’episodio sui social: la reazione della conduttrice è sorprendente.

L‘emergenza Coronavirus ha svuotato le strade di tutte le città: gli italiani sono costretti a restare nelle proprie case per evitare ulteriori ed eventuali contagi. E’ possibile uscire solo per casi di estrema necessità, come per lavoro o per fare la spesa. Il ricordo nostalgico della vita di tutti i giorni ha colpito Simona Ventura che sul suo profilo Instagram ha postato un video in cui un paparazzo è appostato sotto casa sua. La reazione della conduttrice televisiva è davvero sorprendente: ecco cosa ha scritto sul suo canale social.

Simona Ventura, il paparazzo è sotto casa: la reazione della conduttrice è sorprendente

Simona Ventura oggi 9 aprile è uscita ed ha trovato un paparazzo sotto casa intento a fotografarla. La conduttrice televisiva ha ripreso l’episodio ed ha postato il video sul suo canale Instagram: la sua reazione è stata sorprendente! In un momento così delicato come quello che sta vivendo l’Italia per colpa dell’emergenza Coronavirus, l’ex moglie di Stefano Bettarini è rimasta stupita nel vedere un fotografo: le è sembrato di esser ritornati alla normalità.

“In un momento in cui tutti stanno a casa, fanno grandi sacrifici, in un momento in cui saltano aziende e posti di lavoro, in un momento in cui si combatte metro per metro il Coronavirus, il fatto di trovare i paparazzi sotto casa mi fa felice: da una parte penso si ritorni alla normalità, dall’altra un tuffo in un passato che mi riempie d’energia! Viva L’Italia,Andrà tutto bene!” sono le parole di Simona Ventura. La presentatrice non appare dunque infastidita dalla presenza del paparazzo e gli urla in maniera scherzosa: “Non si molla mai eh?”. L’uomo le ha risposto annuendo.

Questo il video di cui vi abbiamo parlato pubblicato sul canale social di Simona Ventura.