Cosa sappiamo su Riccardo Bonvenga lo specializzando di Doc-Nelle tue Mani: dove lo abbiamo già visto e com’è il suo personaggio.

Va in onda questa sera una nuova puntata di Doc-Nelle Tue Mani, la fiction RAI con protagonista Luca Argentero. Si tratta di una serie tv che ha ottenuto un grandissimo successo e che, caso ha voluto, fosse stata girata proprio a Codogno, nell’ospedale. Il cast è ricco di personaggi molto interessanti come Riccardo Bonvegna, interpretato da Pierpaolo Spollon. Conosciamo allora meglio questo attore: dove lo abbiamo già visto e cosa ha fatto nella sua carriera oltre a Doc-Nelle Tue Mani?

Chi è Pierpaolo Spollon di Doc-Nelle Tue Mani

Pierpaolo Spollon, classe 1989, ha avuto una vita molto tranquilla con la mamma che lavora nell’esercito e il papà un commissario di polizia. Si iscrive al liceo scientifico e proprio durante gli anni della scuola partecipa ai casting per il film “La Giusta Distanza” e Pierpaolo inizia così la sua carriera nel mondo dello spettacolo e della televisione. Per quanto riguarda la sua vita privata, Spollon è molto riservato e cerca di non mischiare mai il suo profilo personale con quello attoriale e anche la vita sentimentale è secreta. Si parla di una fidanzata di nome Angela, ma su di lei non ci sono notizie a riguardo.

Il personaggio di Riccardo

Pierpaolo Spollon, in Doc-Nelle Tue Mani, interpreta Riccardo uno specializzando al primo anno di medicina interna. Il suo personaggio ha però un segreto che verrà svelato presto al pubblico a casa prima ancora che ai colleghi. Diciamo che è uno specializzando molto particolare con un approccio empatico con tutti gli ospiti dell’ospedale. A renderlo così empatico è il suo passato, ma allo stesso tempo proprio un’ombra nella sua vita lo rende anche molto rigido e pronto a chiudersi quando si entra più in profondità nei rapporti, soprattutto con le donne.

La sua filosofia è il sorriso perché secondo lui anche una risata può essere una buona cura.