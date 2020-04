Silvia Provvedi mostra il suo pancione ai fan: pioggia di like e complimenti per la ‘Donatella’ su Instagram, ecco la foto incantevole.

Silvia Provvedi è davvero amatissima dal pubblico, che sta seguendo con partecipazione e affetto la sua gravidanza. Lei e sua sorella Giulia formano il duo ‘Le Donatella’, e insieme hanno partecipato prima a ‘X Factor’, poi al ‘Grande Fratello Vip’ e infine a ‘All Together Now’, in veste di giudici. Le due gemelle sono molto seguite, oltre che in tv, anche sui social, dove hanno un profilo Instagram condiviso, con oltre 1 milione di followers, tutti pazzi della loro bellezza e della loro personalità forte e vulcanica. Giulia e Silvia hanno un rapporto davvero speciale e ora che quest’ultima è incinta della sua prima figlia, stanno condividendo anche questa gioia. Giulia non manca di fare dolci dediche a sua sorella, che dal canto suo sta mostrando ai fan l’evoluzione del suo pancione. Poco fa, infatti, ha pubblicato una foto davvero imperdibile, in cui mostra in primo piano la sua pancia. Lo scatto ha ricevuto in poco tempo una vera e propria pioggia di complimenti: scopriamolo insieme!

Silvia Provvedi mostra il pancione ai fan: pioggia di complimenti per lei su Instagram, ecco lo scatto incantevole

Silvia Provvedi aspetta una bambina dal suo compagno, l’imprenditore Giorgio De Stefano, e dovrebbe partorire a giugno. In questo periodo di quarantena, la ‘Donatella’ è particolarmente attiva sui social, dove pubblica quello che fa e soprattutto mostra il suo bellissimo pancione, che cresce di settimana in settimana. La Provvedi è davvero un incanto e poco fa ha mostrato in primo piano la sua pancia ‘cocomero’, come lei stessa l’ha definita, ricevendo piogge di like e complimenti dai suoi affezionatissimi fan. Il selfie che ha pubblicato poco fa, la vede infatti in terrazza con una t-shirt grigia annodata sotto il petto e il pancione scoperto in primo piano. Silvia è senza trucco, in una versione acqua e sapone che la rende ancora più bella e radiosa. Sorridente e felice, la Provvedi saluta i suoi followers, esortandoli come sempre a rimanere a casa e a rispettare la quarantena per l’emergenza Coronavirus, con l’hashtag ‘Io resto a casa’.

“Un forte abbraccio da me e dalla mia panciona ‘cocomero’. Vi penso”, scrive Silvia. La foto è davvero dolcissima e ha ottenuto in pochissimo tempo una vera e propria pioggia di like e complimenti da parte dei fan, incantati dalla bellezza di Silvia e soprattutto del suo pancione.