Temptation Island, una coppia aspetta un bambino: splendido annuncio

Una coppia che ha partecipato a Temptation Island ha annunciato di aspettare un bambino: ecco le parole riportate sui social network

Temptation Island è un programma televisivo prodotto da Fascino e Ambra Banijay, andato in onda su Canale 5 nel 2004 e poi dal 2014. La prima edizione era intitolata Vero amore. La seconda edizione, sicuramente più fortunata, è condotta da Filippo Bisciglia. Dal 2018, va in onda anche la versione vip del programma, condotta prima da Simona Ventura e poi da Alessia Marcuzzi. Il programma vede sei coppie mettere alla prova il loro amore nel villaggio della tentazione. I fidanzati vengono divisi e per un mese dovranno convivere con dodici ragazzi single e dodici ragazze single. Alla fine del percorso dovranno poi decidere se continuare la propria storia d’amore o scrivere la parola fine. Nel corso degli anni, molte coppie hanno deciso di lasciarsi, mentre altre grazie a questa esperienza hanno rafforzato il proprio legame.

Temptation Island, una coppia annuncia di aspettare un bambino

Emanuele Cirilli e Debora Onorato furono una delle coppie della prima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Furono anche l’unica coppia ad uscire insieme dal programma al termine del percorso (eccezion fatta per Cristian e Tara che abbandonarono il gioco). Il loro percorso, però, fu abbastanza spinoso: se da una parte, infatti, Emanuele aveva occhi solo per la fidanzata, Debora si lasciò tentare dal single Andrea Damante, divenuto poi uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne. Il suo comportamento recò fastidio ad Emanuele e il falò di confronto fu abbastanza acceso. Debora, però, non andò oltre una semplice conoscenza con Damante e per questo motivo il fidanzato decise di ‘perdonarla’ e uscire insieme dal programma. A distanza di sei anni, Emanuele e Debora stanno ancora insieme e nelle ultime ore hanno annunciato di aspettare un bambino. Debora, infatti, ha pubblicato una foto con il pancione sul suo account Instagram, scrivendo: “Ci sono quarantene vissute con intimità e intensità tali da poter godere di uno dei viaggi più belli della vita“. La ragazza poi ha annunciato che sarà una femminuccia e soprattutto che si chiamerà Melissa. La coppia, dunque, è pronta per accogliere la primogenita. La bambina dovrebbe nascere probabilmente a settembre, dato che la donna è alla diciassettesima settimana.

Emanuele e Debora non sono gli unici ad aver avuto un bambino dopo la partecipazione al reality show di Canale 5. Le altre coppie che hanno avuto uno o più bambini sono Gabriele Caiazzo e Sonia Carbone della prima edizione e Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis della seconda edizione.