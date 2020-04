Salta il matrimonio tra Tina Cipollari e il compagno Vincenzo, i due si sarebbero dovuti sposare in questi giorni: ecco cos’è successo

Tina Cipollari è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico italiano. La donna ha legato la sua immagine al programma Uomini e Donne, nel quale è stata prima tronista e poi opinionista. Divenuta famosa per il suo carattere esuberante, la Cipollari nel corso degli anni ha partecipato anche ad altri programmi come Selfie – le cose cambiano. Nel programma di Maria De Filippi è divenuta celebre per le sue liti accese con Gemma Galgani, dama storica del trono over. Le due sono acerrime rivali e le loro discussioni molto accese contribuiscono a tenere alto lo share del programma.

Riguardo alla vita sentimentale, la Cipollari è stata sposata con Kikò Nalli, famoso parrucchiere ed ex concorrente del Grande Fratello. Dopo la separazione da Nalli, l’opinionista di Uomini e Donne ha iniziato una storia con Vincenzo, che avrebbe dovuto sposare in questi giorni.

Tina Cipollari, salta il matrimonio con il compagno Vincenzo

L’opinionista Tina Cipollari si sarebbe dovuta sposare in questi giorni con il compagno Vincenzo. Le nozze però, come dichiarato dal settimanale Nuovo, sarebbero saltate in seguito all’emergenza Coronavirus: “Si sarebbero dovuti sposare in questi giorni. Ma la drammatica diffusione del Coronavirus e i decreti del governo hanno bloccato tutto”. La cerimonia, dunque, sarebbe rinviata e il settimanale Nuovo avanza anche una probabile data: “Tutto è rinviato a fine estate, nella speranza che questo incubo sarà finito per allora”. Le nozze tra l’opinionista di Uomini e Donne e il compagno Vincenzo, dunque, potrebbero essere celebrate in estate, sempre se la situazione dovesse rientrare.

Per la Cipollari non sarà sicuramente un momento felice, ma appena il virus sarà debellato l’opinionista potrà convolare a nozze con l’amato compagno.