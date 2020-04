Uomini e Donne quando torna in onda: spunta una possibile data

Uomini e Donne potrebbe presto tornare in onda: spunta la possibile data del ritorno in tv del dating show condotto da Maria De Filippi

Uomini e Donne è un programma televisivo che va in onda interrottamente dal 1996, contando circa ventidue stagioni. L’emergenza Coronavirus ha stravolto anche i palinsesti televisivi. Alcuni programmi stanno andando in onda senza pubblico in studio, altri invece sono stati sospesi. E così anche il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 è stato sospeso a data da destinarsi, creando un forte malcontento tra i fan. Il programma inizialmente era stato registrato senza pubblico in studio, ma in un secondo momento è stato definitivamente sospeso. I fan chiedono a gran voce il ritorno del programma su Canale 5 e nel frattempo l’autrice Raffaella Mennoia fa proclami sul suo account Instagram: “Stiamo lavorando per voi. Con la speranza di farvi un po’ compagnia. Ci siamo quasi, ma senza assembramenti“. Il suo post ha fatto salire l’entusiasmo nei fan del programma, ma a cosa si riferisce la Mennoia?

Uomini e Donne quando torna in onda: spunta la data

La sospensione del programma di Maria De Filippi ha creato un grosso vuoto nei palinsesti televisivi della rete del Biscione. I dirigenti di Mediaset sono corsi ai ripari, inserendo una miniserie tv al posto del talk show dei sentimenti. Gli ascolti, però, sono calati a picco e presto la rete del Biscione potrebbe essere costretta a ridimensionare nuovamente i palinsesti. Il programma della De Filippi, dunque, potrebbe tornare in onda in una forma inedita. Come annunciato sul proprio profilo Twitter da Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, il dating show sarebbe pronto per ripartire lunedì 20 aprile su Canale 5 con delle puntate inedite. La notizia ovviamente ha fatto esplodere di gioia i telespettatori di Canale 5.

Non sappiamo in quale veste tornerà in onda il programma di Maria De Filippi, né quali saranno le puntate inedite scelte dalla redazione. È probabile che la De Filippi stia lavorando proprio in queste ore insieme al suo team per preparare una bella sorpresa per il proprio pubblico. È possibile che la redazione decida di mandare in onda alcuni speciali sulle coppie più amate del programma, tra le quali ricordiamo Andrea Damante e Giulia De Lellis, Aldo Palmieri e Alessia Cammarota, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi e tante altre ancora. Potrebbe esserci spazio anche per il trono over con uno speciale dedicato ad alcune dame e alcuni cavalieri, in modo particolare Gemma Galgani. Potrebbe esserci anche uno speciale dedicato ad Ida e Riccardo. Al momento, però, queste sono solo indiscrezioni. Bisognerà attendere comunicazioni ufficiali da parte della redazione.