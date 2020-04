Per la puntata di Verissimo Le Storie di sabato 11 Aprile è previsto un ospite davvero speciale: siete curiosi di sapere chi è? I dettagli.

Così come tanti altri programmi televisivi, anche Verissimo è stato sospeso. A causa dell’emergenza Coronavirus, come ben sappiamo, lo show del sabato pomeriggio non ha più potuto andare in onda regolarmente con nuove ed incredibili interviste. Tuttavia, l’azienda non ha voluto affatto rinunciare a continuare a fare compagnia al suo tanto amato ed affezionato pubblico. Tanto è vero che, da circa tre settimane, è stato ‘inaugurato’ un nuovo format: Verissimo Le Storie. In cosa consiste? Beh, la risposta è davvero semplice! Vengono riproposte le repliche delle interviste più emozionanti di tutta la stagione. Ma non solo. Durante la puntata, infine, verranno riproposte diverse clip dei personaggi pubblici che raccontano della loro vita in questo momento e, soprattutto, come stanno vivendo questa situazione. Lo ha fatto, ad esempio, Gabriella Pession nella puntata scorsa. Sapete, invece, chi si racconterà per l’appuntamento di sabato 11 Aprile? Scopriamolo insieme. Vi anticipiamo soltanto che è un ospite davvero speciale.

Verissimo Le Storie, ospite speciale per sabato 11 Aprile: di chi si tratta

Una cosa è certa: la puntata di sabato 11 Aprile di Verissimo Le Storie sarà davvero imperdibile. Non soltanto perché, come consueto, andranno in onda diverse interviste più che incredibili di tutta questa stagione del programma, ma anche perché è previsto un ospite davvero speciale. Certo, non sarà presente in studio, sia chiaro. Piuttosto, immaginiamo che intervenga direttamente dalla sua abitazione. Ecco, ma di chi parliamo? Vi diamo qualche piccola indizio: è giovanissima, bravissima e ha da poco vinto un famoso talent show. Vi siete fatti un’idea? Tranquilli, vi sveliamo noi ogni cosa.

Ebbene si. A rivelare ogni cosa è il profilo social ufficiale del programma. Gaia Gozzi, reduce dal trionfo di Amici 19 e dall’enorme popolarità e successo che le sue canzoni stanno riscuotendo, racconterà le sue emozioni subito dopo il talent a Verissimo Le Storie. Ve l’avevamo detto che sarà una puntata imperdibile, no?