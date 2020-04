GF VIP, messaggio al vetriolo di Zequila: “Tutti i nodi vengono al pettine”

Antonio Zequila, il messaggio sui social dopo la puntata è al vetriolo: cosa ha scritto.

Il percorso nella casa del Grande Fratello VIP 2020 di Antonio Zequila è stato molto concitato. Ieri sera, 8 aprile 2020, è andata in onda la finale che ha incoronato vincitrice Paola Di Benedetto e Antonio Zequila, proprio poche ore dopo la vittoria della ragazza, ha detto la sua sui social. Su Instagram, infatti, l’ex concorrente ha lanciato un commento al vetriolo per i suoi ex compagni di avventura, Sossio Aruta, Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia.

Grande Fratello VIP, Zequila contro tutti

Non scorreva per niente buon sangue tra Sossio, Patrick, Antonella e Antonio Zequila. Soprattutto nelle ultime puntate, infatti, i quattro se ne erano detti di ogni. Dall’intervista doppia con Patrick in cui erano volati epiteti poco simpatici, passando agli scontri con Sossio, Paola e Antonella. Proprio con Aruta, a inizio puntata, Zequila ospite a Cinecittà ha detto la sua, dichiarando che se Sossio dovesse vincere finalmente potrebbe pagare gli alimenti alla sua ex moglie. Ma non finisce qui, lo attacca dicendo che è stato anche eliminato dal mondo del calcio per via di una rissa… insomma. Zequila è inarrestabile e deve persino intervenire Alfonso Signorini per fermare e raffreddare gli animi e soprattutto difendere Sossio: “Lui non lo dice per eleganza, ma quest’uomo si alza alle 5 del mattino per lavorare e garantire ai suoi figli quello di cui hanno bisogno” ha chiosato il padrone di casa. Scontri infiniti insomma, come quello con Antonella Elia che, prima che lasciasse la casa del Grande Fratello, gli aveva dato del patetico perché continuava a fare appelli affinché la eliminassero. Insomma, la presenza di Antonio Zequila al GF VIP ha fatto molto discutere, ha messo pepe alla trasmissione e sicuramente ha incuriosito anche i fan.

Il messaggio social di Antonio Zequila dopo la finale

Subito dopo la puntata finale del Grande Fratello VIP, come abbiamo detto inizialmente però, Antonio Zequila ha pubblicato un post sulla sua pagina, condividendo una foto di lui che ride fragorosamente. La didascalia accanto alla foto è breve, ma parla chiaro: “Ride bene chi ride ultimo….ciao Elia…ciao sossio…ciao Patrick…Yes…tutti i nodi vengono al pettine…”. La frase, molto probabilmente si riferisce al fatto che i suoi acerrimi nemici non hanno vinto la finale del Grande Fratello VIP. Con questa frase forse Zequila vuole sostenere che il pubblico a casa ha capito ciò che lui ha sempre sostenuto e quindi si sente finalmente nel giusto.

Lo stesso identico commento lo troviamo poi alcune ore prima, sempre sul profilo di Zequila che ribadisce il concetto, questa volta postando una foto di lui con la tuta da pilota di Formula 1, accanto ad una Ferrari. Questa volta però non aggiunge la frase “Tutti i nodi vengono al pettine”. Insomma, per Zequila questo messaggio sembrava proprio importante.