Amici, Giulia Molino si racconta in una diretta Instagram: “Ho lottato contro l’anoressia”, la cantante ha ripercorso alcuni momenti dolorosi del suo passato, ecco le sue parole.

Giulia Molino è stata una delle grandi protagoniste di questa edizione di Amici. Terza classificata, alle spalle di Javier e della vincitrice Gaia, la giovane cantante di Scafati ha lasciato il segno nel programma, mostrando tutto di sé: la grande forza, il talento, ma anche le fragilità, che in un percorso come quello di Amici inevitabilmente vengono fuori. Da quando il talent è terminato, Giulia è in quarantena come tutti, ma trova comunque il modo di sentirsi vicina ai suoi fan attraverso i social. In una diretta Instagram avvenuta qualche ora fa, la giovane cantante ha ripercorso alcuni momenti difficili del suo passato, raccontando la sua lotta contro l’anoressia.

Giulia Molino è la terza classificata di Amici 19 ed ha già una lunghissima schiera di fan che si emozionano con le sue canzoni. Una di queste è ‘Nietzsche’. Mentre parlava del testo del suo brano in una diretta Instagram, Giulia ha parlato anche del periodo della sua vita che ha ispirato questa canzone. Un periodo molto difficile, in cui la Molino ha sofferto di anoressia. Durante la diretta Giulia ha raccontato che da bambina era sovrappeso, motivo per cui è stata anche vittima di bullismo, ma poi in terza media ha cominciato una dieta che le è sfuggita di mano, portandola all’eccesso opposto. Ripercorrendo quel periodo, Giulia ha raccontato che ha sofferto molto e che è stato il più difficile della sua vita. “Nietzsche vuole portare un messaggio di speranza, l’ho scritta per far arrivare in televisione questo tema. Questo disturbo alimentare è molto diffuso”, ha raccontato Giulia, “io all’epoca mi sentivo sola, come se fossi l’unica a soffrire”.

La cantante ha consigliato a chi ha questo problema di farsi aiutare dalle persone vicine: “La forza la potete trovare solo in voi stessi, ma lasciatevi aiutare da chi vi ama. I miei genitori erano impotenti , sono io che a un certo punto ho detto basta”. Giulia ha raccontato di aver cominciato a riprendersi da quando si è resa conto che non riusciva più a cantare. “La malattia mi aveva causato problemi anche alle corde vocali e spesso ero afona. Quando ho visto vacillare il sogno della mia vita, ho capito che era il momento di dire basta”.

Giulia ha fatto dunque anche un appello ai suoi fan, sottolineando l’importanza di avere un sogno, un obiettivo al quale aggrapparsi quando si vivono momenti difficili come quello che ha passato lei. Che ne pensate del suo racconto?