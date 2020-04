Benji e Fede si sono sciolti, la reazione di Paola Di Benedetto dopo averlo scoperto: “Facciamo come Al Bano e Romina”, ecco cosa ha detto la vincitrice del GF Vip.

Paola Di Benedetto ha vinto al quarta edizione del Grande Fratello Vip e al suo ritorno nel mondo ‘reale’ ha trovato una situazione completamente diversa da quella che aveva lasciato quando è entrata nella casa lo scorso 8 gennaio. L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio l’Italia, tutti sono in quarantena e ci resteranno almeno fino al prossimo 3 maggio. Così, una volta uscita dalla casa, Paola non ha potuto raggiungere il suo fidanzato Federico Rossi, cantante del duo Benji e Fede, né lui ha potuto andare da lei. I due dovranno aspettare ancora un po’ prima di riabbracciarsi, ma intanto, a differenza di quando Paola era rinchiusa al GF, possono sentirsi e vedersi in video chat. I due stanno facendo anche delle dirette Instagram in questi primi giorni dopo il Grande Fratello Vip, in modo da tenere compagnia ai loro tantissimi fan e rispondere alle loro domande e curiosità. In una di queste dirette, la coppia ha commentato la notizia che Benji e Fede si sono sciolti. Paola lo ha scoperto dopo l’uscita dalla casa del GF e ha reagito facendo una ‘particolare’ proposta al suo fidanzato: ecco cosa gli ha detto.

Paola Di Benedetto commenta col fidanzato la notizia che Benji e Fede si sono sciolti: ecco le sue parole

Circa un mese e mezzo fa è arrivata la notizia inaspettata che il duo ‘Benji e Fede’ non esiste più. I due cantanti, pur rimanendo amici, hanno deciso di interrompere la loro collaborazione artistica per una serie di ragioni personali. Una decisione professionale, dunque, che non cambia l’affetto reciproco che i due ragazzi provano. Paola Di Benedetto, fidanzata di Federico Rossi, ha scoperto la cosa una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, e ne ha parlato con il suo fidanzato durante una diretta Instagram di coppia. “Ma che notizia ho avuto stamattina”, ha scherzato Paola, che ha fatto poi una proposta molto ‘particolare’ a Fede: “Nella casa mi hanno detto che ho una bella voce, possiamo fare come Al Bano e Romina”, ha detto l’ex Madre Natura. “Da ‘Benji e Fede’ a ‘Paola e Fede’ è un attimo”, ha risposto Federico, che ha poi preso amorevolmente in giro la fidanzata sulla questione della voce: “Hai una bella voce, sì, ma quando parli, quando sussurri”, ha scherzato.

Un siparietto davvero carino quella della coppia, che ha scherzato sulla cosa per qualche minuto, facendo sorridere e sognare i tantissimi fan in ascolto.