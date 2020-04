Costanza Caracciolo, racconta il piccolo inconveniente vissuto con il marito Bobo Vieri e la pasta: “Scena di routine quotidiana”, le parole della showgirl

Periodo di quarantena particolare per la coppia formata da Christian Vieri e Costanza Caracciolo. I due, infatti, sono diventati da pochissimo genitori per la seconda volta, dopo Stella è arrivata un’altra piccola principessa in casa Vieri. Isabel è nata poco meno di un mese fa, il 25 marzo, in piena emergenza Covid 19. Il parto infatti come raccontato dalla neo mamma è avvenuto senza la presenza di familiari, come da prassi in questo periodo e la degenza in ospedale, è stata molto breve, proprio per permettere a mamma e bambina di non rimanere troppo tempo in un ambiente che potrebbe mettere a rischio la loro salute. In un momento così delicato probabilmente non deve essere semplice essere lontano dagli affetti e dalla famiglia, ma Costanza può contare sull’aiuto di super Bobo che con la piccola Stella si è sempre mostrato molto affettuoso e attento. Pare però che tra moglie e marito ogni tanto sorga qualche piccolo inconveniente. Bobo infatti, a dire di Costanza avrebbe qualche piccolo vizietto tra le mura domestiche!

Costanza Caracciolo, piccolo inconveniente con Bobo Vieri e la pasta: “Scena di routine quotidiana”

Costanza Caracciolo è certamente tra le veline più amate di sempre, insieme alla compagna Federica Nargi. Biondissima, con delle curve davvero sensazionali e degli occhioni azzurri come il cielo. Da poco ha messo al mondo un’altra figlia, la piccola Isabel, che nata il 25 marzo, ha portato ancora più gioia in casa Vieri. La donna spesso si mostra in video su Instagram, per poter aggiornare i suoi followers sulla routine in questa quarantena e ovviamente per parlare della sua amata famiglia. Spesso nei video la donna appare stanca e provata, probabilmente, non solo dalla situazione che stiamo vivendo a causa del Coronavirus, ma anche dalla gestione delle famiglia e di due bambine piccole. Ieri la Caracciolo ha voluto raccontare, attraverso delle Instagram Stories sul suo profilo ufficiale, i piccoli inconvenienti che vive nella sua vita di tutti i giorni con il marito e il cibo. Pare infatti che l’ex campione abbia qualche piccolo vizietto a tavola. In particolare, la ragazza racconta: “Storie di Routine quotidiana, preparo, pasta pronta in bianco e Cristian, io con i miei sughi, perché lui non li mangia. Bambina, pianto, pupù, rigurgito e tutto il resto, quindi lascio Christian… Vado dalla bambina, torno in cucina e trovo il mio piatto coperto dico ‘che carino, che carino…’

mi siedo, apro e questa è la scena. Si è mangiato pure la mia pasta, io no comment. Ci tengo a precisare che io abbondando sempre con la pasta ovviamente non sono rimasta senza perché avevo l’altra in padella”. Insomma pare che il campione abbia davvero una fame da lupi ultimamente!