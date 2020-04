Doc Nelle tue mani, anticipazioni giovedì 16 aprile: cosa accadrà nella quarta puntata della fiction di Rai Uno.

Un successo straordinario, quello ottenuto da Doc Nelle tue mani. La fiction targata Rai con protagonista Luca Argentero tiene incollati alla tv milioni e milioni di telespettatori, sin dalla prima puntata. Ieri sera è andato in onda il terzo appuntamento con la serie, ispirata alla storia realmente accaduta del dottor Pierdante Piccioni. E in molti già si chiedono cosa accadrà nella prossima puntata, in onda giovedì 16 aprile 2020? Per voi le anticipazioni della quarta punta, che, per il momento, sarà l’ultima. A causa dell’emergenza Coronavirus, le riprese della fiction sono state momentaneamente interrotte: i restanti quattro episodi della serie dovrebbero essere disponibili il prossimo ottobre. Nel frattempo, scopriamo insieme la trama della prossima puntata.

Doc Nelle tue mani, anticipazioni giovedì 16 aprile: tutto sulla quarta puntata della fiction

Doc Nelle tue mani ha letteralmente stregato il pubblico. La fiction Rai ha coinvolto milioni di persone, che attendono il giovedì sera con ansia. Ieri sera, una nuova avvincente puntata della serie, in cui sono andati in onda il quinto e sesto episodio. E c’è chi, impaziente di attendere, si chiede cosa accadrà nel settimo e ottavo episodio, che saranno trasmessi il prossimo giovedì, 16 aprile? Ve lo sveliamo noi! Nel settimo episodio, dal titolo ‘Like’, Carolina, la figlia di Andrea, si troverà ad affrontare una patologia misteriosa: questo causerà nuovi attriti tra Andrea e Agnese. Alba è gelosa di Riccardo, per via del suo presunto interesse per una influcencer sul web. Nell’ottavo episodio, intitolato ‘Il giuramento di Ippocrate’, vediamo Andrea intento a riconquistare Agnese, per donare serenità a Carolina, ancora malata. Un forte mal di testa crea problemi sul lavoro a Gabriel.

Insomma, anche nelle prossime puntate Andrea Fanti è company sono pronti ad emozionarci. Non ci resta che attendere qualche giorno per le nuove puntate di Doc Nelle tue mani. E voi, lo state seguendo?