Doc Nelle tue mani: record di ascolti per la terza puntata della fiction con Luca Argentero, andata in onda ieri sera su Rai Uno.

È andata in onda ieri la terza puntata di Doc Nelle tue mani. La fiction di Rai Uno con protagonista Luca Argentero si è rivelata un successo sin dai primi episodi. E gli ascolti continuano a premiarla. La fiction convince sempre più telespettatori: se la seconda puntata era stata seguita da 8 milioni di telespettatori, la terza si è spinta ancora oltre. Scopriamo i dati nel dettaglio.

Doc Nelle tue mani: record di ascolti per la terza puntata della fiction, seguita da 8,3 milioni di spettatori

Doc Nelle tue mani ha letteralmente conquistato il pubblico. La fiction Rai, ispirata alla vera storia del dottor Pierdante Piccioni, ottiene risultati sempre più alti, in termini di ascolti. Sin dalla prima puntata, la serie ha ottenuto ascolti ottimi. Ma è la terza puntata, quella andata in onda ieri, ad aver battuto il record. L’appuntamento di ieri con Doc è stato seguito da 8,3 milioni di telespettatori, pari al 30,7 % di share. Un risultato incredibile per la fiction, che è sempre più gradita dal pubblico. Pubblico che, però, non potrà assistere subito al finale di stagione. Le riprese della fiction, infatti, sono state interrotte a causa dell’emergenza Coronavirus e quella che vedremo giovedì 16 aprile ( clicca qui per le anticipazioni)sarà la quarta ed ultima puntata, per il momento. Gli ultimi episodi della serie potrebbero essere disponibili per il prossimo autunno.

Sulle altre reti, Pirati dei Caraibi – La Maledizione del Forziere Fantasma ( in onda su Canale 5) è stato seguito da 2,6 milioni di spettatori, con uno share del 10,1 %; su Rete 4, Dritto e Rovescio conquista 1, 5 milioni di persone, ottenendo il 6,5 % di share.