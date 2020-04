View this post on Instagram

‘Chi dice che due sono meglio di uno, non ha mai conosciuto mia sorella’. Nel nostro caso la parola sorella è riduttiva. Tu sei una parte fondamentale di me. Sei stata la colonna portante della mia vita. Sei allo stesso tempo un’amica e una sorella. Sei il regalo più grande che mamma e papà mi potessero dare. La mia esatta metà, letteralmente. Sei la mia forza, la mia passione, il mio sorriso più grande nei giorni di festa. Sei sempre stata li accanto a me, dal primo momento che abbiamo aperto gli occhi. Ricordo quando giocavamo da bambine, ci rincorrevamo per ore senza mai stancarci. E ridevamo fino a non avere più il fiato. E nel frattempo siamo cresciute. Siamo diventate grandi. Forti, coraggiose, pronte a mettersi in gioco senza mai avere paura di rimettersi in discussione. Siamo diventate donne. Abbiamo imparato a difenderci, ci siamo sempre prese cura l’una dell’altra. E quando non potevamo essere vicine, bastava sentire la tua voce al telefono per illuminarmi la giornata. La mia più grande fortuna è sapere che, ovunque saremo, tu sei sempre qui accanto a me. Non vedo l’ora di guardarti negli occhi, e sapere subito che è tutto passato. Ho guardato questa vecchia foto in questi giorni di quarantena, e ho pensato che non vedo l’ora di poterti riabbracciare di nuovo. • #persempreinsieme #iorestoacasa