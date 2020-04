GF Vip, Aristide Malnati si confessa a proposito di Antonio Zequila e della sua esperienza all’interno della casa: “Mi sono distaccato”

Avventura finita anche per Aristide Malnati, che dopo tre mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, è tornato a casa sua. Già all’interno della casa i concorrenti finalisti di questa quarta edizione del Gf, hanno iniziato ad immaginare il rientro a casa, in una società totalmente diversa da quella che abbiamo sempre conosciuto, a causa del Coronavirus. In particolare, proprio l’Egittologo, aveva espresso tutto il proprio dispiacere nel dover lasciare i compagni di avventura, senza la possibilità di poterli rivedere in tempi brevi. Già perché una volta tornati a casa, anche loro dovranno attenersi alle regole della quarantena. Attraverso un’intervista al ‘Libero Quotidiano’, però, Aristide Malnati si è messo a nudo, raccontando della sua esperienza nella casa del Gf. In particolar modo ha parlato anche del rapporto con Antonio Zequila, che ha subìto un brusco rallentamento.

GF Vip, Aristide Malnati a proposito di Antonio Zequila: “Mi sono distaccato”

Aristide Malnati si è raccontato ai giornalisti di ‘Libero Quotidiano’, in una bellissima intervista. L’egittologo ha spiegato che per lui questa è stata un’esperienza davvero totalizzante e che mai prima di così si era messo a nudo, raccontandosi e stringendo dei legami con i concorrenti. Il percorso dell’uomo è stato molto lineare e nella sua permanenza nella casa è riuscito a stringere amicizia con tutti i concorrenti della casa, in particolare con Antonella Elia, Paolo Ciavarro e inizialmente anche con Antonio Zequila. E proprio in merito al rapporto con l’attore partenopeo, l’Egittologo ci ha tenuto a spiegare in che rapporti sono adesso i due: “Con Antonio Zequila finché non ha sbroccato, allora mi sono distaccato. Non dormivo in stanza, mi veniva la claustrofobia, dunque mi svegliavo presto e ho fatto amicizia con Ciavarro. Molto delicato, fragile, mi ricorda me alla sua età. Compulsivo”. Insomma pare proprio che il percorso vissuto nel reality sia stato molto sentito da parte dall’Egittologo, che con la compagna di avventure Antonella Elia, ha vissuto dei momenti davvero piacevoli, come da lui stesso detto.

E in merito all’esperienza generale, ha voluto precisare: “Olistica, totalizzante. Ho fatto il massimo, sono arrivato quarto pari merito con Patrick e Antonella Elia… Mi sono messo a nudo, ho fatto sgorgare tutto: la mia vita sentimentale senza un amore vero e proprio, la malattia invalidante neurologica che ho avuto da giovane e che mi ha segnato”. Per leggere l’intervista completa potete andare qui.