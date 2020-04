GF Vip, la vincitrice della quarta edizione Paola Di Benedetto ringrazia Alessia Marcuzzi: il messaggio social che fa impazzire i fan

Questa quarta edizione del Grande Fratello Vip è ormai giunta al termine e contro ogni aspettativa la vincitrice è risultata Paola Di Benedetto. La bellissima madre natura di Ciao Darwin e naufraga dell’Isola dei Famosi, ha dimostrato di essere una ragazza davvero semplice, umile, educata e con tutte le carte in regola per poter affrontare un bellissimo percorso, senza drammi e strategie. Probabilmente è stata proprio questa sua semplicità e umiltà a farla diventare la preferita del pubblico nelle ultime settimane. Madre Natura non è amata solo dal pubblico, ma anche nella casa del Grande Fratello Vip, è riuscita a instaurare delle amicizie molto belle e profonde, come quella con l’amica Adriana Volpe, con cui ha condiviso tutto sin dal primo istante. Anche con Paolo, Andrea e Patrick , si è instaurato un bellissimo rapporto e con gran sorpresa, Paola pare essere stata l’unica ad essere riuscita ad costruire un’amicizia con Antonella Elia, con cui è stata legatissima fino all’ultimo istante.

GF Vip, Paola Di Benedetto ringrazia Alessia Marcuzzi: il messaggio social

Paola Di Benedetto, appena tornata a casa, ha potuto riabbracciare la sua famiglia, che per tre lunghi mesi non ha potuto vedere e sentire, se non attraverso le sorprese che la produzione le ha dato la possibilità di ricevere. Sicuramente tra le più significative ci sono stati i video messaggi da parte di suo fratello gemello e il suo compagno Federico Rossi. La modella e showgirl si è sempre mostrata in tutta la sua umiltà e semplicità e questo non ha colpito solo i compagni di avventura, ma anche i telespettatori da casa, come si dimostra dalla sua vittoria. Ma c’è di più… Tra le tante persone che hanno deciso di farle i complimenti, c’è la conduttrice dell’Isola Dei Famosi, Alessia Marcuzzi. La conduttrice si è voluta complimentare per il percorso che la ragazza ha portato avanti nel reality più seguito di sempre, scrivendo: “Ha vinto Paola e sono comunque contenta, è una ragazza dolce e con un grande cuore. Ho letto che ha dato il montepremi in beneficenza…

Brava, non era scontato, e bravo Alfonso, ci hai tenuto compagnia ogni settimana, con garbo e umanità.” La modella deve essersi sicuramente sentita lusingata da queste parole, tanto da postare il messaggio sul suo profilo Instagram ufficiale, ringraziando la conduttrice!