Da Giulia De Lellis a Elena Barolo, passando per Giulia Valentina e tante altre: sui social impazza la ‘QuarantinePillowChallenge’, ecco di cosa si tratta esattamente.

E’ la nuova moda che impazza sui social network e tutte le star del web la stanno provando. Stiamo parlando della #QuarantinePillowChallenge, una particolarissima ‘sfida’ che sta spopolando tra i personaggi famosi e non. Lo hanno fatto Giulia De Lellis, Elena Barolo, Giulia Valentina, Sabrina Ghio e tante altre influencer di successo, che si sono messe alla prova sul proprio profilo Instagram, raccogliendo in poco tempo migliaia di like e commenti da parte dei loro tantissimi followers. Ma di cosa si tratta esattamente? In cosa consiste questa ‘sfida’? Continuate a leggere e lo scoprirete!

In questi giorni di quarantena forzata dovuta all‘emergenza Coronavirus che sta mettendo letteralmente in ginocchio l’Italia, i personaggi del mondo dello spettacolo e gli influencer sono particolarmente attivi sui loro profili social, perché cercano di tenere compagnia ai loro fan con video e dirette Instagram. Lo fanno Fedez e Chiara Ferragni, che ogni giorno pubblicano i loro siparietti imperdibili di coppia; lo fa Giulia De Lellis, che usa il suo profilo Instagram per mostrare come passa il tempo in quarantena. Insomma, i vip le stanno provando tutte per combattere la noia e aiutare i loro fan a distrarsi. L’ultima trovata degli influencers è una particolare ‘sfida’. Si tratta della #QuarantinePillowChaallenge, che consiste nell’utilizzare un semplice cuscino come se fosse un abito di alta moda, appoggiandolo sul proprio corpo e tenendolo fermo con una cintura, un foulard o qualunque altro accessorio. Il tutto, accompagnato da gioielli o tacchi a spillo, proprio come se ci si volesse preparare per un grande evento. Giulia De lellis, Giulia Valentina, Sabrina Ghio, Elena Barolo e tante altre lo hanno fatto.

L’effetto che viene fuori è davvero particolare e questa ‘challenge’ sta impazzando sempre più sui social, facendo divertire gli utenti di Instagram. Avete provato anche voi?