I due ex concorrenti del GF VIP, Adriana Volpe e Antonio Zequila, hanno avuto uno ‘scontro’ sui social indirettamente: ecco cosa è accaduto.

Il Grande Fratello VIP nonostante sia finito, ‘continua’ in un certo qual senso: sui social gli ormai ex concorrenti regalano dirette ed Instagram story quotidianamente. L’edizione quattro del reality è stato vinto da Paola, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin: la giovane ha donato il suo montepremi finale in beneficenza, un gesto davvero straordinario. Tra sorrisi e viaggi nei ricordi, come accadeva nella casa, però continuano i battibecchi tra alcuni ex coinquilini: parliamo di Adriana Volpe e Antonio Zequila. La conduttrice televisiva durante una diretta su Instagram con Giulia Salemi si è lasciata andare ed ha ‘accusato’ Antonio Zequila di esser stato scortese e fuoriluogo all’interno della casa. Zequila non ha perso tempo a replicare con un post su ig: ecco cosa è successo nel dettaglio.

GF VIP, botta e risposta tra Adriana Volpe e Antonio Zequila: scontro social

Adriana Volpe durante una diretta Instagram ieri, 9 aprile, con Giulia Salemi ha commentato il comportamento di Antonio Zequila durante l’esperienza del Grande Fratello VIP. “Ho trovato fuori luogo e scortese tutti i commenti che ha fatto su Sossio. Ma senza far polemica, dico solo che abbiamo due stili di vita diversi. Due modi di comunicare e di gestire il lavoro televisivo completamente diverso. Io volo alto” ha detto la conduttrice. L’ex concorrente non ha perso tempo ed ha subito replicato con un post su Instagram. Si tratta di un vecchio video ai tempi della sua partecipazione a ‘Caduta Libera’, il quiz condotto da Gerry Scotti: l’attore non ha fatto nomi nella didascalia ma il messaggio sembra esser chiaramente rivolto alla sua ex coinquilina. “C’è chi volta alto e chi crede di volare. Zequila ha regalato 40 mila euro alla fabbrica del sorriso!” le parole. Ecco il post: