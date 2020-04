Twilight, Kristen Stewart: chi è la sua fidanzata e quando si sposeranno

Kristen Stewart, Twilight: la protagonista del film oggi è fidanzata e innamoratissima di Dylan Meyer. Chi è e cosa sappiamo su di lei?

Questa sera va in onda il primo film di Twilight, la saga dedicata all’amore tra un vampiro interpretato da Robert Pattinson e la sua fidanzata, Bella Swanson interpretata da Kristen Stewart. L’attrice è amatissima dal pubblico e in molti, dopo le riprese e l’uscita dei film, speravano che l’amore con Robert Pattinson fosse vero. Invece Kristen è molto innamorata, ma di una donna, ossia Dylan Meyer una sceneggiatrice. Vediamo allora come è nato il loro amore e cosa sappiamo sulla donna.

Chi è la fidanzata della protagonista di Twilight?

Kristen Stewart, a novembre, durante una trasmissione americana il Howard Stern Show aveva annunciato al mondo di non vedere l’ora di fare la proposta alla sua compagna, Dylan Meyer. Un amore folle e passionale che a breve potrebbe essere consacrato anche dal matrimonio. Kristen 29 anni, sta insieme a Dylan da circa sei mesi, agosto 2019, ma la protagonista di Twilight non ha dubbi che questa sia la volta buona e che questo sia amore vero.

Come si sono conosciute?

Come si sono conosciute Kristen e Dylan Meyer? Come ha raccontato l’attrice stessa le due si erano viste sul set di un film, ma subito non era successo niente. Quando diversi mesi fa si sono invece riviste ad un compleanno di un amico in comune è scattata la scintilla. Le due hanno iniziato a frequentarsi. Kristen aveva fatto coming out nel 2017 dopo essere stata, diversi anni prima, fidanzata proprio con Robert Pattinson. Quando nel 2012 è finita Kristen ha avuto diversi flirt con la sua assistente personale, con un’attrice e una modella.

Chi è Dylan Meyer, la fidanzata di Kristen Stewart

Ma chi è Dylan Meyer? La fidanzata della protagonista di Twilight è una sceneggiatrice. Questo è il suo lavoro principale, ma ha anche fatto l’attrice in alcune serie tv e film che però sono rimasti un po’ nell’ombra. Diciamo per un pubblico d’elite.

Le due ora sembrano essere completamente concentrate sulla loro storia d’amore e da poco hanno celebrato il compleanno di Kristen insieme come testimoniano gli scatti sul profilo Instagram di Dylan. Insomma, un amore solido e profondo. Non ci resta che aspettare la proposta di matrimonio.