Laura Pausini ‘presenta’ la sua bellissima mamma in diretta su Instagram

Laura Pausini presenta la sua bellissima mamma per una diretta su Instagram in occasione del suo compleanno: “50 domande secche su di me”

Laura Pausini è di sicuro una delle cantanti più amate e stimate in Italia. Conta un pubblico vastissimo, non solo nel nostro Paese ma nel mondo intero. Conosciuta ovunque, i suoi fan sono sparsi in ogni continente. Molto attiva sui social, in particolare su Instagram, oggi ha deciso di regalare una diretta con la sua mamma su Instagram. Intanto, ce la presenta in una foto in cui sono entrambe spettacolari e, piuttosto, sembrano sorelle. Si chiama Gianna Ballardini la mamma di Laura Pausini ed è di una bellezza disarmante, bisogna ammetterlo. Si somigliano ed anche tanto!

La diretta Instagram di Laura Pausini con la mamma

“E’ il compleanno della mia bellissima mamma”, scrive Laura nel post su Instagram in cui ci presenta sua madre. Poi, annuncia che faranno una diretta insieme per festeggiarlo. Ecco il suo post: “Oggi è il compleanno della mia bellissima mamma e abbiamo deciso di festeggiarlo insieme con una diretta doppia su Instagram (prima volta per lei, è molto emozionata!) Canterò qualche canzone e, con l’aiuto di @lucabianchiniofficial , ho preparato anche #50DomandeSecche su di me da farle! Preparatevi, perché lei non sa niente e sono curiosa di sapere cosa risponderà! :-)

Vi aspetto in diretta oggi alle 15.30.

Buon Compleanno Mamma!”

Tradotto in più lingue, il messaggio di Laura Pausini è arrivato forte e chiaro. Per il suo compleanno, la cantante ha deciso di organizzare questo evento social in cui porrà 50 domande secche alla mamma. Saprà rispondere con precisione a tutti i quesiti? Beh, vedremo! L’appuntamento è per le ore 15.00. Per ora, Laura ci ha dato soltanto qualche anticipazione su quello che vedremo in diretta. La mamma è già abbastanza in ansia perché è la prima volta che si mostra in una diretta Instagram. Tuttavia, cosa c’è da temere? Sarà come vedere sua figlia in videochiamata… sì, ma con decine se non centinaia di migliaia di persone a guardarla.