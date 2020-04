Paolo Ciavarro, le prime parole dopo il GF Vip: “Insieme ce la faremo”

Paolo Ciavarro, le prime parole dopo l’esperienza al GF Vip: “Insieme ce la faremo”; il post su Instagram non passa inosservato.

Si conclusa mercoledì 8 aprile la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Tre mesi ricchi di emozioni e colpi di scena, nella Casa più spiata della tv. Un’edizione in cui a trionfare è stata, a sorpresa, Paola Di Benedetto. La bellissima ex Madre Natura di Ciao Darwin ha conquistato tutti con la sua semplicità e ha ‘battuto’ il resto dei finalisti. Dietro di lei, secondo classificato, Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Anche Paolo si è distinto nella casa per la sua bontà e buona educazione, che l’hanno portato fino al super finalissima. Supportato costantemente dalla sua Clizia Incoravaia, conosciuta proprio nella Casa del GF Vip. Al termine dell’esperienza del reality, Paolo Ciavarro è tornato sui social, con un messaggio per i tanti fan che lo hanno sostenuto, nel corso di questi mesi. Scopriamo le sue parole.

Paolo Ciavarro, le prime parole dopo il GF Vip: “Il vostro affetto mi riempie il cuore di gioia”

“È stata un’esperienza incredibile, ricca di emozioni che piano piano vi racconterò“. Inizia così il messaggio che Paolo Ciavarro manda ai suoi followers di Instagram, nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo ufficiale. Il secondo classificato del Grande Fratello Vip ringrazia tutti coloro che l’hanno seguito e supportato in questa avventura in tv. Un’avventura iniziata l’8 gennaio, quando in Italia era ancora tutto alla normalità. L’impatto con la vita reale, ai tempi dell’emergenza Coronavirus, ha letteralmente sconvolto i concorrenti, che fino a qualche giorno fa potevano solo immaginare cosa stesse accadendo fuori dalla Casa. “Il mondo che ho trovato fuori è sconvolgente, ma insieme ce la faremo”, scrive Paolo. Ecco il post apparso qualche ora fa su Instagram:

Un post in cui Paolo pubblica uno scatto della serata del gran finale, in cui è arrivato secondo, alle spalle di Paola Di Benedetto. E proprio la vincitrice del GF Vip ha lasciato un commento al post di Ciavarro. Ma non è stata l’unica ex del reality a farlo…Date un’occhiata:

Eh si, due commenti al miele per Paolo Ciavarro, che nella casa del GF Vip ha trovato l’amore proprio con la bellissima Clizia. La storia tra i due ha fatto sognare milioni fan, durante i mesi al Grande Fratello Vip. E voi, cosa ne pensate? Vi piacciono Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia insieme?