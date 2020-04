Benedetta Rossi: le idee facili e gourmet per Pasqua 2020 a casa

Menù di Pasqua 2020 con Benedetta Rossi: cosa cucinare a casa per questa giornata così particolare. Ricette facili e buonissime.

Benedetta Rossi è senza dubbio una delle nuove cuoche più amate dei canali tv dedicati alla cucina. Le sue ricette, semplici e facili da realizzare, hanno appassionato moltissimi telespettatori e, anche per questa Pasqua 2020, così particolare, Bendetta è al nostro fianco. La simpaticissima cuoca di Fatto in Casa Per Voi, con il suo pollice alzato e sorridente ad ogni fine ricetta, anche in questi giorni di quarantena è vicina ai suoi followers con sempre nuove ricette. Comprese quelle per Pasqua.

Menù di Pasqua 2020 di Benedetta Rossi

Questa Pasqua 2020 la vivremo in modo particolare. Difficilmente ce la scorderemo. Il lockdown imposto dal Governo Conte per fermare la pandemia di Covid-19 ci costringe a casa. Lontani dai nostri cari e da tutte quelle abitudini classiche della primavera, come il pic-nic di Pasquetta. Ma non bisogna farsi prendere dallo sconforto e cucinare può aiutare a tenere alto il morale. Ecco allora che per Pasqua 2020 il menù di Bendetta Rossi per i suoi fan è in corso d’opera e le ricette vengono condivise giorno dopo giorno sui suoi canali social, soprattutto su Instagram e YouTube.

Piatti e ricette dolci e salate Fatto In Casa Per Voi

Su Instagram Bendetta ha postato infatti l’annuncio che, sul suo canale YouTube è online il video della “Compilation di Pasqua” con tante ricette facili e veloci per il Menù di Pasqua e i Dolci da realizzare. Sul suo canale Instagram infatti Benedetta Rossi ha postato diverse storie in cui annuncia alcuni piatti della sua compilation di ricette per domenica e i fan sono già impazziti di gioia. Ecco alcuni dei piatti.

Torta Pasqualina

Crespelle al forno con ricotta e spinaci

Polpettone ripieno

Bigné alla crema e ciocolato

Torta Mousse Vaniglia e Cioccolato

Colomba Casalinga alle mandorle

Colomba Casalinga al cioccolato

Colomba Casalinga al limone

Zuccotti di colomba con Nutella

Cucinare con Benedetta Rossi a Pasqua 2020

Come sempre la caratteristica delle ricette di Benedetta Rossi è che sono facili da realizzare. Niente a che vedere con tutte quelle complicate ricette gourmet che molti programmi di cucina e chef ci hanno abituato a provare. La semplicità è dietro l’angolo e quindi, anche per questa Pasqua 2020 in quarantena, in cui magari abbiamo solo degli ingredienti più classici in casa, siamo pronti a sperimentare e metterci ai fornelli.

Del resto gli italiani hanno dimostrato come proprio cucinare sia uno dei passatempi preferiti di questi tempi così complicati. Mettiamoci ai fornelli quindi, mani in pasta e sorridiamo insieme alla semplicità di Bendetta Rossi e delle sue ricette per Pasqua 2020.