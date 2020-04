Twilight, Robert Pattinson: chi è Suki Waterhouse, la modella attrice che ha rubato il cuore all’attore.

Robert Pattinson è un attore molto amato dal pubblico di tutto il mondo. È diventato famoso soprattutto per aver interpretato il ruolo di Edward Cullen in Twilight, la saga cinematografica che racconta dell’amore tra lui e Bella, un vampiro e una ragazza comune. Robert e Kristen, i due protagonisti, per un po’ erano stati insieme non solo nel film, ma anche nella vita privata. Ma oggi lei è fidanzata con una donna e lui ha ritrovato l’amore con la bellissima Suki Waterhouse. Ma chi è la modella che, ormai da anni, ha rubato il cuore al bellissimo attore?

Robert Pattinson, la vita privata

La vita privata di Robert Pattinson è molto riservata. Non ha un profilo Instagram e anche su quello della sua fidanzata attuale, Suki, non ci sono foto di loro insieme. I due però sono stati paparazzati pochi mesi fa insieme ad un party e tutti hanno notato un dettaglio importante. All’anulare sinistro di Suki è apparso infatti un anello e, come riporta il Daily Mail, non si vedono brillanti o pietre preziose, ma solo un anello d’oro, molto simile ad una fede nuziale. Che i due si siano sposati in gran segreto non crediamo, ma forse è una proposta di nozze quella che Robert ha fatto a Suki. Nel 2018 i due hanno iniziato la loro relazione che prosegue ancora oggi e, come abbiamo detto, forse ci sono anche delle nozze in vista.

Chi è Suki Waterhouse, vita privata e carriera

Ma chi è allora Suki Waterhouse, la modella che ha rubato il cuore a Robert Pattinson? Suki è una modella molto nota nel mondo dello spettacolo e, negli anni, ha posato per moltissime copertine di alcune delle riviste più imporanti del settore come Vanity Fair, Vogue, Elle, Marie Claire, Glamour… Fra le case di moda che l’hanno voluta sulle loro passerelle ricordiamo Alexander Wang, Miu Miu, Burberry e Balenciaga. Come attrice invece l’abbiamo vista nel 2012 nel film Pusher. Il primo ruolo importante è del 2014 nel film Scrivimi Ancora e nel 2015 in Insurgent, il sequel di Divergent.

Suki e Robert stanno ancora insieme oggi. Il loro amore è forte e chissà, forse i due convoleranno a nozze presto!