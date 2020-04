Uomini e Donne Gemma Galgani, le parole inaspettate sul suo ex Giorgio Manetti: “Mi ha deluso”, ecco cosa ha raccontato.

Lei è senza dubbio una delle protagoniste assolute del Trono Over di Uomini e Donne. Parliamo di Gemma Galgani, la dama del parterre femminile con cui l’opinionista Tina Cipollari dà vita a esilaranti siparietti. La ‘rivalità’ tra le due è un punto fermo nella trasmissione di Maria De Filippi, che conquista sempre più telespettatori. Il Trono Over, ormai, raggiunge ascolti ancora più alti del più longevo Trono Classico. E tra le storie d’amore che Gemma Galgani ha vissuto nello studio di Canale 5, la più importante è stata senza dubbio quella con il cavaliere fiorentino Giorgio Manetti. Un amore molto intenso, in cui la Galgani ha creduto molto. E di cui la dama ha parlato in una intervista rilasciata al magazine ufficiale della trasmissione. Gemma appare molto delusa da alcune dichiarazioni del suo ex, che l’hanno davvero stupita. Ecco cosa ha dichiarato.

Uomini e Donne Gemma Galgani, le parole inaspettate sul suo ex Giorgio Manetti: “Perché tanta cattiveria nei miei confronti?”

Si chiama Giorgio Manetti ma in molti lo ricorderanno come ‘George il gabbiano’. L’ex cavaliere di Uomini e Donne Over è stato a lungo protagonista della trasmissione di Maria De Filippi, per via della storia d’amore con Gemma Galgani. Una storia che, però, non ha avuto lieto fine. E di recente il fiorentino ha anche rilasciato alcune dichiarazioni che non hanno fatto piacere a Gemma. Secondo Giorgio, infatti, la dama starebbe in trasmissione per visibilità, e non per trovare il vero amore. Un’accusa che non ha lasciato indifferente la Galgani, che a Uomini e Donne Magazine ha commentato l’accaduto così: “Più che ferita, mi ha stupito. E deluso profondamente”. La dama sostiene che, normalmente, col passare del tempo i ricordi belli tendano a prevalere su quelli brutti e non si spiega perché Giorgio sia così rancoroso nei suoi confronti: “Il livore che traspare dalle sue dichiarazioni, a distanza di tanto tempo, non può che stupirmi. Ha una compagna, è felice. Perché tanta cattiveria nei miei confronti?”. Per Gemma le critiche di Giorgio sono fuori luogo, anche perché in trasmissione dalla De Filippi ci è stato anche lui: “Ma capisco che sparlare delle persone faccia più scalpore che parlarne bene”

Insomma, una forte delusione quella che Gemma sente in seguito alle parole del suo ex Giorgio. Che, però,fa ormai parte del suo passato. Nel suo presente, ora, c’è Algemiro, il suo nuovo corteggiatore. La conoscenza tra i due ha subito uno stop a causa dell’emergenza Coronavirus, ma la Galgani sembra propensa a proseguire appena possibile: “Mi fa sentire a mio agio, mi trovo molto bene a parlare con lui e le sue telefonate mi lasciano una buona sensazione. Continueremo ad approfondire la nostra conoscenza, seppure per via telefonica”. Sarà la volta buona per Gemma di trovare il vero amore? Stay tuned!