Ecco tutto quello che c’è da sapere su Vittorio Colao, ex amministratore delegato di Vodafone, presidente della task force voluta da Giuseppe Conte.

Vittorio Colao è il capo della task force voluta dal premier Giuseppe Conte per ricostruire il paese in seguito l’emergenza Coronavirus che ha colpito l’Italia e tutto il mondo. La task force sarà composta da economisti, giuristi e scienziati con il compito di aiutare a rimettere in sesto il paese dopo la crisi sviluppatasi con lo scoppio della pandemia. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Vittorio Colao.

Chi è Vittorio Colao: età e carriera del presidente della task force

Vittorio Colao è nato a Brescia il 3 ottobre del 1961 ed è un dirigente d’azienda ed ex amministratore delegato di Vodafone. Si è laureato all’Università Bocconi di Milano ed ha ottenuto un master in Business Administration alla Harvard University. E’ cominciata la carriera a Londra nella Banca d’Affari Morgan Stanley: tornato in Italia, ha lavorato negli uffici di Milano della società McKinsey & Company. Nel ’96 è diventato direttore generale di Omnitel Pronto Italia (oggi Vodafone) e tre anni dopo ne è diventato amministratore delegato. Nel 2001 è diventato CEO regionale di Vodafone per L’Europa Meridionale, nel 2002 membro del consiglio di amministrazione della società. Il suo lavoro per l’azienda è terminato nel 2004: è divenuto poi amministratore delegato di Rcs MediaGroup, incarico ricoperto fino al 2006. Nell’ottobre dello stesso anno è tornato in Vodafone come vice amministratore delegato a capo della divisione Europa. Ha annunciato le sue dimissioni nel 2018.

E’ lui l’uomo scelto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per guidare la task force che avrà il compito di individuare e studiare le misure necessarie per la Fase Due, ovvero quella connessa alla ripresa del Paese dopo la fase di lockdown. Colao avrà il compito di guidare gli esperti, manager, psicologi, economisti ed organizzatori di lavoro: la squadra è chiamata ad affiancare il comitato tecnico scientifico che rimetterà in moto l’Italia, una volta superata la crisi generata dall’emergenza Coronavirus.

Conferenza Conte, il premier annuncia Colao a capo della task force

Venerdì 10 aprile il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è rivolto ai cittadini italiani annunciando la restrizione fino al 3 maggio. Il premier ha aggiunto che nascerà una task force formata da economisti, giuristi, scienziati e sociologi per guidare la ricostruzione del Paese. “Il lavoro per la fase 2 è già partito, non possiamo aspettare che il virus sparisca dal nostro territorio. Servirà un programma articolato e organico su due pilastri: un gruppo di lavoro di esperti e il protocollo di

sicurezza nei luoghi di lavoro” le parole di Giuseppe Conte. Ha poi annunciato la firma per il comitato di esperti e che sarà a capo della task force Vittorio Colao.