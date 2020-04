Andrea Damante, il video messaggio a Verissimo: “Sono in piacevolissima compagnia”; ecco le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Oggi, su Canale 5, è in onda una nuova puntata di Verissimo Le Storie. Si tratta di una raccolta di alcune tra le interviste più intense del programma. Un modo per tenere compagnia al pubblico, in un momento così difficile in cui, chiaramente, non è possibile registrare nuove puntate. Ma, durante la puntata di oggi, sono stati trasmessi anche video messaggi inediti di alcuni amatissimi personaggi della tv, che hanno voluto salutare il pubblico di Verissimo e raccontare come stanno trascorrendo questo particolare momento. Tra questi, anche Andrea Damante e Giulia De Lellis. I due ex protagonisti di Uomini e Donne sono stati una coppia per tantissimi anni e, a quanto pare, proprio di recente sono tornati insieme. La domanda che tutti si sono posti in questi giorni è stata , quindi, si mostreranno insieme a Verissimo? Ebbene, la risposta è no. I due hanno registrato due clip separate, nonostante, per molti sul web, sembra molto chiaro che stiano trascorrendo la quarantena insieme. Una frase di Damante, poi, ha alimentato il gossip. Scopriamo cosa ha dichiarato.

Giulia De Lellis ha parlato di ‘affetti recuperati’ e Andrea Damante di una quarantena in ‘piacevolissima compagnia’. È davvero tornato il sereno tra la coppia nata negli studi di Uomini e Donne? Nulla è certo, né ufficiale. Ma le parole del dj veronese nel video clip trasmesso a Verissimo nella puntata di oggi hanno acceso la speranza nei fan della coppia. “Sono qui a Roma in piacevolissima compagnia devo dire, quindi stiamo affrontando questa quarantena in casa ma per lo meno nel migliore dei modi”. Queste le parole con cui Damante inizia il suo video messaggio, inviato per salutare gli amici di Verissimo. Parole che, inevitabilmente, fanno sognare le fan della coppia: la ‘piacevolissima compagnia’ è Giulia? Chi può dirlo…Nel video, inoltre, Andrea spiega come per lui non sia stato facile abituarsi a questa nuova routine, essendo sempre in viaggio e in movimento per lavoro: “Per me fermarmi così, in questo modo non è stato facile. Adesso ci ho fatto un po’ l’abitudine e ho trovato il modo per trascorrere la giornata nel migliore dei modi, e sviluppare cose del mio lavoro che non ho mai potuto approfondire per una questione di tempo”.

Andrea, infine, consiglia a tutti di trovare il proprio equilibrio per superare questo momento monotono e negativo: “Vi saluto e mando un bacio a tutti gli amici di Verissimo,speriamo che questo 2020 passi in frettissima!”. E voi, che idea vi siete fatti sulle parole di Andrea Damante?