A pochi giorni dalla fine del Grande Fratello Vip, Antonio Zequila ha compiuto un gesto davvero inaspettato per Sossio Aruta: cos’è successo.

Sono trascorsi soltanto pochi giorni dalla fine della quarta edizione del Grande Fratello Vip, eppure alcuni suoi protagonisti continuano a far parlare di sé. È il caso, ad esempio, di Antonio Zequila. Che, in una recente intervista per Chi, ha compiuto un gesto davvero inaspettato per Sossio Aruta. Sappiamo che, all’interno della casa di Cinecittà, i loro rapporti inizialmente erano davvero idilliaci. Spesso e volentieri, infatti, i due si sono sfidati in via del tutto amichevole per decretare il leader della casa. Le cose, però, sono iniziate a cambiare da quando, dopo una lite furiosa tra Antonella Elia e Fernanda Lessa, tra i due campani sono volate delle parole davvero pesanti. Sembrava che la pace e la serenità tra di loro si fosse ripristinata. Ma non è stato affatto così. Anche perché, come raccontato in un nostro recente articolo, durante la finale l’attore salernitano si è lasciato andare a delle frasi poco piacevoli nei confronti dell’ex cavaliere di Uomini e Donne. È proprio per questo motivo che, a distanza di qualche giorno, ha voluto compiere un gesto più che inaspettato nei suoi riguardi.

Antonio Zequila, il gesto inaspettato per Sossio Aruta: di che si tratta

Nel corso della finale del Grande Fratello Vip, Antonio Zequila si è lasciato andare a delle frasi poco piacevoli nei confronti di Sossio Aruta. È proprio per questo motivo che, nel corso di un’intervista via social con il settimanale ‘Chi’, l’attore salernitano ha compiuto un gesto davvero inaspettato verso l’ex cavaliere di Uomini e Donne. Durante questa chiacchierata con il giornalista Valerio, l’ex concorrente del GF Vip ha parlato davvero di tutto. Ha espresso, quindi, la sua opinione sulla vincitrice di questa quarta edizione, ha parlato della sua lite storica con Adriano Pappalardo ed, infine, ha parlato anche di Sossio Aruta. È proprio a tal proposito che, come dicevamo precedentemente, ha voluto chiedergli scusa in diretta social.

‘Colgo l’occasione che siamo in diretta per chiedere scusa a Sossio’, inizia così Antonio Zequila il suo discorso riguardante l’ex suo compagno di viaggio e le parole dette durante la finale su una questione risalente al 2017. Sottolineando, però, che quando ha ammesso di essere contento per lui qualora avesse vinto, lo pensava sul serio.