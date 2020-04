In una recente intervista, Aristide Malnati ha confessato di aver avuto da giovane una malattia neurologica invalidante che ha segnato la sua vita.

È stato uno dei protagonisti indiscussi di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip, Aristide Malnati. Con il suo essere spiritoso e sempre al gioco, l’egittologo è riuscito a conquistare non soltanto le simpatie di tutto il suo gruppo, ma anche e soprattutto del pubblico italiano. Che, dopo Sossio Aruta, lo ha eletto come secondo finalista del reality. Seppure non sia riuscito ad aggiudicarsi il titolo di vincitore, una cosa è certa: l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi è rimasto nel cuore di tutti gli italiani. Tuttavia, come raccontato in una recente intervista per Libero Quotidiano, Aristide ha raccontato di non aver trascorso un periodo molto facile. Probabilmente per la prima volta, il buon Malnati ha confessato di aver avuto, da giovane, una malattia neurologica invalidante che ha profondamente e segnato la sua vita. Ecco tutti i dettagli.

Aristide Malnati e la malattia neurologica invalidata che ha segnato la sua vita

Appena terminato il suo percorso al Grande Fratello Vip, Aristide Malnati si è lasciato andare ad una lunga ed interessante intervista a Libero Quotidiano. Durante la quale non soltanto ha raccontato del suo rapporto con Antonio Zequila confessando di essersi allontanato da lui in un momento preciso del loro percorso all’interno della casa di Cinecittà, ma anche di un particolare episodio che gli è accaduto da giovane e che ha fortemente segnato la sua vita. Nel descrivere dettagliatamente com’è stata la sua esperienza televisiva, Aristide ha confessato di avere avuto una malattia neurologica invalidante. Ma ecco di che cosa parliamo.

‘È stata un’esperienza olistica, totalizzante’, così Aristide Malnati inizia a descrivere il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ma non solo. Perché dopo aver ammesso di essersi messi completamento a nudo di tutti i suoi sentimenti, l’ex naufrago ha anche raccontato di aver avuto una malattia neurologica invalidante. ‘L’ho avuto da giovane e mi ha segnato’, dice il buon Malnati nel descrivere ciò che ha vissuto.