Barbara D’Urso spettinata e senza trucco: “Oggi voglio stare così tutto il giorno”, la conduttrice si mostra completamente al naturale, ecco com’è.

Barbara D’Urso è sempre amatissima e super seguita dal suo pubblico, in tv come sui social. La conduttrice, che tutti sanno essere una vera propria stakanovista della tv, sempre pronta ad andare in diretta per i suoi telespettatori, sta lavorando duro anche in questo periodo di emergenza Coronavirus. Nonostante molti programmi siano stati infatti sospesi, il suo Pomeriggio 5 continua ad andare in onda tutti i giorni, e così anche ‘Live – Non è la D’Urso’, che occupa la prima serata della domenica. Informazione e intrattenimento sono all’ordine del giorno, dunque, per Barbara, che ha tenuto compagnia al pubblico in queste settimane di quarantena e continuerà a farlo, visto che il Governo ha deciso di prolungare le misure restrittive almeno fino al prossimo 3 maggio. Solo in questi giorni di Pasqua Barbara potrà riposare un po’. Ieri ha salutato il suo pubblico durante la puntata di Pomeriggio 5, augurando buona Pasqua a tutti con le lacrime agli occhi. Oggi e domani la conduttrice potrà godere di un po’ di relax casalingo e poco fa ha deciso di mostrarsi sul suo profilo Instagram completamente struccata e spettinata, in versione casalinga appunto: ecco com’è la conduttrice al naturale.

Barbara D’Urso spettinata e senza trucco: “Oggi voglio stare così”, ecco la foto che ha pubblicato su Instagram

Tutti conoscono Barbara D’urso nella sua versione impeccabile tutte le volte che va in onda in televisione. La conduttrice è sempre bellissima e perfetta nel look, tra abbigliamento, trucco e parrucco. Ma l’avete mai vista completamente al naturale? Poco fa la D’urso ha pubblicato un post su Instagram in cui si è mostrata completamente struccata e spettinata. Barbara infatti approfitterà di questa pausa pasquale per godersi un po’ di meritato relax, dopo settimane di duro lavoro, in cui ha tenuto informato e ha intrattenuto il suo affezionatissimo pubblico.

Questa mattina Barbara si è fatta un selfie nel suo fantastico bagno di casa, con addosso solo un accappatoio bianco. I capelli della conduttrice sono un po’ arruffati, come quelli di un persona appena sveglia. Barbara infatti si è appena alzata ed è completamente senza trucco: “Oggi voglio stare così tutto il giorno”, scrive nella didascalia, aggiungendo una serie di hashtag in cui spiega di essere tutta sola in casa, in attesa di Pasqua.

La conduttrice è davvero molto bella ed elegante anche in questa versione casalinga, e tanti sono stati i commenti positivi dei suoi affezionatissimi fan. Voi cosa ne pensate di questo suo particolare look?