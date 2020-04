L’ex corteggiatore di Uomini e Donne Camillo Agnello è guarito dal Coronavirus: la splendida notizia è stata data su Instagram.

L’incubo del Coronavirus continua ad essere parte integrante delle nostre vite. Nonostante la riapertura di alcune attività commerciali, durante una conferenza stampa di Giuseppe Conte tenuta venerdì 10 Aprile, il premier ha prolungato per altre settimane la quarantena. I risultati di tutti questi innumerevoli sforzi si stanno vedendo. Ed è per questo motivo che non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Come raccontato in nostri articoli, sono davvero tantissime le persone che sono state contagiate. Pensate, anche personaggi pubblici. Una tra tanti è Camillo Agnello. Lo ricorderete senza alcun dubbio. Lui è stato dapprima corteggiatore di Uomini e Donne. Ed, in seguito, tentatore di Temptation Island. Ebbene si. È proprio lui che, diverse settimane fa, ha annunciato ai suoi sostenitori di essere risultato positivo al Covid-19. Ora, a distanza di diverso tempo, finalmente è guarito. Ed è il diretto interessato a dare questa splendida notizia a tutti i suoi sostenitori. Ecco i dettagli.

Come dicevamo precedentemente quindi, sono davvero tantissimi i personaggi pubblico che, purtroppo, sono stati contagiati dal Coronavirus. A partire da Nicola Porro e Piero Chiambretti. Quindi, personaggi di spicco delle televisione italiana. Fino Paulo Dybala, Daniele Rugani e tanti altri ancora. Ma non è finita qui. Perché, diverse settimane fa, anche un ex corteggiatore di Uomini e Donne aveva annunciato ai suoi sostenitori di essere risultato positivo al Covid-19. Parliamo di Camillo Agnello. Ebbene si. L’ex pretendente di Anna Munafò e Silvia Raffaele è stato contagiato dal virus cinese. Tuttavia, nonostante alcuni giorni davvero difficili, il giovane ha annunciato di essere completamente guarito dal Coronavirus. A rivelarlo, come dicevamo precedentemente, è stato il diretto interessato. Che, pochissime ore fa, ha voluto condividere questa splendida notizia con tutti coloro che, in questo periodo difficile, non l’hanno mai abbandonato.

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, Camillo Agnello, con la foto del referto lasciato dall’ospedale Sacco di Milano, ha voluto informare i suoi sostenitori di essere completamente guarito dal Coronavirus. Ma non solo. Perché a corredo di tale immagine, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha voluto scrivere delle parole davvero emozionanti. ‘La paura risveglia il coraggio. Il coraggio ci fa combattere senza mai perdere la speranza. Abbiate paura e lottate con coraggio’, si legge in queste righe prima di un augurio a tutte quelle persone che, così come lui, stanno combattendo questa battaglia. Forza!

