Canale 5, in arrivo un’altra amatissima saga fantasy: sarà in onda da lunedì 20 aprile; ecco di quale si tratta.

L’emergenza Coronavirus ha letteralmente sconvolto il nostro Paese e, inevitabilmente, anche la programmazione del nostri canali tv. Tantissime trasmissioni e serie tv sono state momentaneamente sospese, fino a data da destinarsi. Per questo motivo, Mediaset ha deciso di trovare una ‘soluzione’ per tenere compagnia ai telespettatori, in questo periodo così difficile. Si tratta delle maratone delle saghe più amate di sempre. Una scelta che ha fatto impazzire i fan. Harry Potter, Pirati dei Caraibi, Twilight: sono tante le saghe che Mediaset sta regalando al pubblico nelle ultime settimane. Ma attenzione: da lunedì 20 aprile ci sarà una nuova fantastica sorpresa per gli amanti del fantasy. Curiosi di scoprire quale sarà la prossima maratona? Ve lo sveliamo subito!

Canale 5, in arrivo un’altra amatissima saga fantasy: parte la maratona de Il signore degli anelli

Cosa c’è di meglio che tuffarsi in un ‘rewatch’ delle nostre saghe fantasy preferite, in questo periodo di isolamento forzato? Ebbene, Mediaset lo sa e sta regalando al pubblico gioie incredibile, trasmettendo delle vere e proprie ‘maratone’ della saghe più amate di sempre. A dare il via è stata quella di Harry Potter, seguitissima dal pubblico di Italia 1. Ma, a partire da lunedì 20 aprile, una nuova maratona ci terrà compagnia. Si tratta della meravigliosa trilogia de Il Signore degli Anelli, tratta dal triplo romanzo di J. R. R. Tolkien e diretta da Peter Jackson. La trilogia è composta, appunto, da tre film: “La compagnia dell’anello”, “Le due torri” e “Il ritorno del re”. Un viaggio incredibile, che narra la storia dell’hobbit Frodo, venuto in possesso di un Anello che dovrà distruggere ad ogni costo, prima che arrivi all’oscuro Sauron. Una storia di amicizia, valori ed emozioni, in un mondo fantastico popolato da hobbit, elfi, umani, stregoni e orchetti.

Un’occasione unica per rivedere uno dei fantasy più belli di sempre e, se non l’avete mai visto, ora non potete proprio perdervelo! Appuntamento a lunedì 20 aprile, con il primo dei tre film, ‘La compagnia dell’anello”