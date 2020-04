Coronavirus, Alba Parietti: ‘Se n’è andato il padre di uno dei più cari amici di mio figlio’, il messaggio su Instagram

A causa del Coronavirus, Alba Parietti ha raccontato della morte del padre di un caro amico di suo figlio: lo straziante messaggio sui social.

È passato più di un mese da quando il Coronavirus è piombato prepotentemente nelle nostre vite cambiandole completamente. Nonostante le severe misure restrittive imposte dal governo di Giuseppe Conte, i contagi sono sempre consistenti. Così come lo sono, tra l’altro, anche i morti. Pochissime ore fa, ad esempio, Alba Parietti ha raccontato di un lutto causato proprio dal Covid-19 che ha reso la sua giornata davvero ‘brutta’. Sul suo canale social ufficiale, l’opinionista televisiva ha scritto un lungo ed emozionante messaggio per tutti i suoi sostenitori. In cui non soltanto ha raccontato della morte del padre di un caro amico di suo figlio, ma ha anche spiegato dettagliatamente la drammatica situazione che, in queste settimane, si vive, si respira in Lombardia. Il suo conoscente, ad esempio, come lei stessa dichiara in questo ultimo post, è morto in solitudine, senza carezze e senza un sollievo. Cerchiamo di capirne di più molto più da vicino.

Coronavirus, Alba Parietti in lutto: il messaggio straziante su Instagram

In questo lungo ed emozionante post su Instagram, come dicevamo precedentemente, Alba Parietti non soltanto ha annunciato la morte del padre di uno dei più cari amici di suo figlio, ma anche cercato di spiegare dettagliatamente la situazione drammatica che, ormai da più di un mese, si respira in Lombardia a causa del Coronavirus. L’uomo in questione, da quanto si apprende dal messaggio scritto dall’opinionista televisiva, si sarebbe ammalato di Covid-19, nonostante tutte le precauzioni prese e volute dal loro figlio, ed una settimana fa sarebbe stato portato in ospedale sotto insistenza data l’aggravarsi della situazione. Qui, da quanto scrive la Parietti, l’uomo ha vissuto una fase di speranza, ma subito dopo un drastico peggioramento che ha provocato la dipartita. ‘Questa mattina la fine in solitudine’, continua a raccontare la Parietti.

Un messaggio davvero doloroso, da come si può chiaramente leggere in alto. Nel quale si intravede chiaramente quanto sia ancora difficile gestire questa drammatica situazione in Lombardia. ‘Questa è ancora la realtà, la sofferenza senza compassione, senza carezze senza sollievo. La fine che nessuno vorrebbe e dovrebbe fare’, scrive Alba Parietti. Concludendo, poi, nel sottolineare quante vittime e, soprattutto, quanta paura stia mietendo il virus cinese al Nord. ‘Forse è difficile capirlo, ma provateci’, così ultima il messaggio l’opinionista televisiva. Insomma, una realtà complicata, drammatica e, soprattutto, difficile. Che tutti noi ci auguriamo finisca al più presto.