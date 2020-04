Vista l’emergenza Coronavirus è necessario disinfettare gli oggetti che si maneggiano in casa che vengono dall’esterno: ecco alcuni consigli su come disinfettare la spesa un volta tornati dal supermercato.

L’emergenza Coronavirus ha cambiato la quotidianità di tutti: non solo l’epidemia ha obbligato tutti a restare chiusi in casa ma costringe anche a disinfettare gli oggetti che si portano in casa dall’esterno. Fare la spesa al tempo del Covid-19 non è semplice: ci sono molti consigli su come comportarsi durante la spesa e quando si torna a casa. C’è bisogno di sicurezza alimentare perchè il contagio da Covid-19 potrebbe avvenire anche attraverso l’utilizzo di oggetti toccati precedentemente da persone infette. Tutti coloro che vanno a fare la spesa al supermercato, per evitare di portare in casa oggetti contagiati devono igienizzare le confezioni e gli alimenti: due virologi, Javid Abdelmoneim e Lisa Cross hanno rivelato tutte le precauzioni da attuare una volta tornati a casa.

Coronavirus, disinfettare la spesa: come comportarsi e che precauzioni prendere

Quando si torna dall’esterno, in piena emergenza Coronavirus, bisogna disinfettare o mettere da parte tutto quello che potrebbe essere contagiato. I prodotti acquistati al supermercato potrebbero esser stati toccati da altre persone, magari contagiate: per questo motivo tutte le confezioni acquistate vanno disinfettate prima di mettere in frigo o in credenza. Javid Abdelmoneim e Lisa Cross, due virologi inglesi, hanno rivelato precauzioni da attuare quando si torna dal supermercato.

Per prima cosa bisogna svuotare le buste della spesa sul pavimento: usare guanti e mascherina al supermercato non basta perchè anche le confezioni potrebbero essere a rischio contagio. L’area in cui vengono svuotate le buste dopo deve essere disinfettata. Secondo passo è eliminare gli involucri di plastica: basta aprirli e riporli in un contenitore. Altra cosa importante e sciacquare frutta e verdura (lasciarle in ammollo in acqua dopo essere state acquistate), lavare con acqua e sapone barattoli e lattine, e pulire con un panno inumidito con del disinfettante o alcol le scatole di cartone. Dopo aver pulito la spesa tocca al pavimento: bisogna pulire lo spazio su cui erano state poggiate le buste della spesa. Al termine dell’operazione bisogna lavare accuratamente le mani!

Il Coronavirus si trasmette attraverso goccioline o per contatto attraverso le mani: la cosa fondamentale è rispettare tutte le norme igieniche di corretto lavaggio, di distanziamento sociale per fronteggiare l’emergenza sanitaria e prevenire ulteriori ed eventuali contagiati.