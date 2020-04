A Ciao Darwin il capitano della squadra ‘Brutti’ è Enzo Salvi: conoscete la sua biografia, dov’è nato, la sua carriera e chi è sua moglie? Vi sveliamo tutto!

In Ciao Darwin, la squadra ‘Brutti’ è capitanata dal noto Enzo Salvi. Quando c’è lui il divertimento non manca: con il suo umorismo e la sua simpatica ha raccolto l’ammirazione e la stima di migliaia e migliaia di persone. E’ stato il volto di molti cinepanettoni come Merry Christmas, Natale sul Nilo e Natale in India e poi ha interpretato ruoli anche in film come La Notte prima degli esami, Olè o Le Barzellette. I suoi personaggi sono sempre amati dagli italiani ma quello preferito resta Er Cipolla. Curiosi di sapere qualcosa in più su Enzo Salvi? Vi sveliamo tutto.

Enzo Salvi: età, moglie e com’è iniziata la carriera dell’attore

Enzo Salvi è nato il 16 agosto del 1963 a Roma: si è diplomato all’Istituto Agrario ed iniziò a lavorare come giardiniere del comune di Roma. E’ sempre stato un tipo dalla ‘battuta pronta’ e così i suoi amici lo convinsero ad intraprendere la carriera da cabarettista. Iniziò ad esibirsi in locali romani ed ebbe molto successo: nel ’90 arrivò il suo debutto a teatro nella commedia Il Miles Gloriosus. Nel ’91 fondò con Mariano D’Angelo i ‘Mammamia che impressione‘ ed il duo conquisto tutto il parterre romano.

Ciò che lo contraddistingue dagli altri è il suo ‘Mammamia comme sdo!’: questo è il tormentone di Er Cipolla divenuto uno dei celebri del Seven Show, un programma televisivo italiano d’intrattenimento andato in onda a fine anni ’90. L’attore Enzo Salvi lo abbiamo visto in tantissimi film come Vacanze di Natale 2000, Merry Christmas, Natale sul Nilo, Notte prima degli esami, e tantissimi altri film! Salvi ha partecipato anche a sit com come Ricci e capricci. Nel 2012 ha vinto il Premio ‘Sette colli’: si tratta di una manifestazione che si ripete ad ogni vigilia del derby Roma-Lazio e si assegna un premio come ‘Romanista VIP’ a rappresentanti del mondo del cinema, della musica e della tv. Nel 2018 ha la parte principale di Don Donato nel film per la televisione Din Don – Una parrocchia in due”, ruolo che riprende nel suo seguito Din Don – Il ritorno.

Sua moglie si chiama Laura e dal loro amore sono nati Manuel e Nicolò. Vivono ad Ostia ed il loro ricordo più bello insieme è il viaggio di nozze. Lo raccontò lui stesso in un’intervista: “Il mio viaggio di nozze a Tenerife lo porterò sempre nel cuore. Sono un appassionato di pappagalli e li c’è il Loro Parque. Una delle collezioni di pappagalli più grandi e belle del mondo. Ringrazio ancora mia moglie che ha accettato di andarci!!“.